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Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

DÜNYA HABERLERİ  | 09.06.2020 13:59 | Son Güncelleme

Ülkesinin her türlü kötü senaryoya hazır olduğunu belirten Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hidrokarbon araştırma sahalarıyla ilgili açıklamalarının arkasını getirme imkânı olduğunu, ancak Atina’nın da elindeki imkânları kolaylıkla geliştirebileceğini belirtti.

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, Open televizyonunda yaptığı açıklamada Yunanistan’ın her türlü kötü senaryoya hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Stefanis, “Gidişata yönelik en kötü senaryo üzerinden plan yapılıyor. Bunu yapıyoruz. En kötü senaryo dahilinde geliştirdiğimiz çeşitli olasılıkları göz önünde bulunduruyoruz. Harekat hazırlık durumumuzu artırmak için en basit seviyeden başlıyoruz ve bu doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

Yunanistan’ın tahrik olmaması, itidal ve sakinliğini koruması gerektiğini belirten Stefanis, “Kendi gücünüzden emin olduğunuz zaman olanları sakin bir şekilde gözlemlersiniz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hidrokarbon sondaj sahalarıyla ilgili yeni açıklamalarına değinen Stefanis, “Erdoğan’ın açıklamalarını dinliyor ve analiz ediyoruz. İstediklerini gerçekleştirmesi için elinde bulunan imkânları inceliyoruz. Söylediklerinin ve isteklerinin arkasını getirme imkanı olup olmadığını değerlendiriyoruz. Evet var da. Türkiye’nin birçok imkânı var, ancak biz de büyük kolaylıkla elimizdeki imkânları geliştirebiliriz” dedi.

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