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"Yunanistan için en akıllıca yol gerilimi tırmandıracak eylemlerden uzak durmak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 18:09 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Yunanistan için en akıllıca yol, hukuka saygılı olmak ve gerilimi tırmandıracak eylemlerden uzak durmaktır" - "Yunanistan, başta provokatif eylemlere imza atan Savunma Bakanı başta olmak üzere uluslararası hukuku sistematik olarak çiğnemektedir. Bunun sonucunda tek taraflı eylemlere girişmektedir" - "Yunanistan'ın taciz eylemlerine karşı güvenlik güçlerimiz tarafından verilen cevapları her zaman çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Hak ve menfaatlerimizin korunmasına dönük kararlı politikaların tavizsiz şekilde süreceğini bir kere daha vurguluyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan için en akıllıca yol, hukuka saygılı olmak ve gerilimi tırmandıracak eylemlerden uzak durmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabı üzerinden "Barbaros Hayreddin Paşa" gemisinin Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetinin Yunan gemisi tarafından taciz edilmesini kınadıklarını bildirdi.

Yunan gemisine gereken cevabın, Deniz Kuvvetleri tarafından verildiğini belirten Çelik, "Yunanistan, başta provokatif eylemlere imza atan savunma bakanı başta olmak üzere uluslararası hukuku sistematik olarak çiğnemektedir. Bunun sonucunda tek taraflı eylemlere girişmektedir. Bu taciz eylemlerine gerekli cevabın Türkiye tarafından en etkili şekilde verileceğini en iyi bilen ülke Yunanistan'dır. Hak ve menfaatlerimize sonuna kadar sahip çıkacağımız açıktır." ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın son zamanlarda göz göre göre hukuku çiğneyen taciz eylemleri ile bir yere varmasının mümkün olmadığını ve her seferinde gereken karşılığı gördüğünü vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın taciz eylemlerine karşı güvenlik güçlerimiz tarafından verilen cevapları her zaman çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Hak ve menfaatlerimizin korunmasına dönük kararlı politikaların tavizsiz şekilde süreceğini bir kere daha vurguluyoruz. Yunanistan için en akıllıca yol, hukuka saygılı olmak ve gerilimi tırmandıracak eylemlerden uzak durmaktır."

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Yunanistan

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