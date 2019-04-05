HABER

Yunanistan için vize verecek ofis Kuşadası'nda tekrar hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

YUNANİSTAN İzmir Başkonsolosluğu adına yaz aylarında vize işlemlerinin yapıldığı Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ofis, 2019 sezonu için tekrar kapılarını açtı.

Yunanistan için vize verecek ofis Kuşadası'nda tekrar hizmete girdi

Latif SANSÜR/ KUŞADASI (Aydın), (DHA)- YUNANİSTAN İzmir Başkonsolosluğu adına yaz aylarında vize işlemlerinin yapıldığı Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ofis, 2019 sezonu için tekrar kapılarını açtı.
Kuşadası Ticaret Odası'nda (KUTO) tahsis edilen ofiste, Kuşadası ve çevresinde oturanlar konsolosluklara gitmeye gerek kalmadan Yunanistan için vize başvurusu yapabilecek. Ofisin işlemlere açılması nedeniyle tören düzenlendi. Kuşadası'nın yeni seçilen Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel, KUTO Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ile Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia törene katıldı. KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, ofisin Kuşadası'nda ve çevre ilçelerde yaşayanlara hizmet vereceğini belirtti. Başkonsolos Papoulia ise, "Geçtiğimiz yıl Kuşadası, Ayvalık ve Çeşme gibi 3 önemli sahil ilçelerinde vize merkezlerini açtık. Bu merkezler Samos, Lesvos ve Chios adalarına bağlanıyor. Bu vize merkezi 30 Eylül'e kadar açık kalacak. Hedefimiz bu bölgelerde yaşayanlar ve gelen yüz binlerce yazlıkçıya hizmet sunmak. İki komşu halkın turizm, kültür ve ticaret ilişkilerini daha da güçlendirmeyi amaçlayan iş birliğimiz için Kuşadası Ticaret Odası yönetimine teşekkür ederim. Vize merkezinin kış aylarında açık kalması talepleri var. Daha önce ilçelerde vize merkezi yoktu. Bu eksiği tamamladık. Kış aylarında da açık kalması için Atina ile görüştük. Bu açığı kapatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAF

Yunanistan için vize verecek ofis Kuşadası'nda tekrar hizmete girdiYunanistan için vize verecek ofis Kuşadası'nda tekrar hizmete girdiYunanistan için vize verecek ofis Kuşadası'nda tekrar hizmete girdi

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız... Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
Üniversitede öldürülen dört akademisyen karanfillerle anıldıÜniversitede öldürülen dört akademisyen karanfillerle anıldı
İstanbul Havalimanı'nda son durum görüntülendiİstanbul Havalimanı'nda son durum görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

Melih Gökçek'ten olay paylaşım: 80 bin oyumu yemişlerdi!

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

'Oyumuz 12 bin 300'e ulaşmış durumda'

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ehliyeti olup da araba kullanamayanlar dikkat!

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Ekrem İmamoğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Son dakika: YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

1500 yıllık vaftizhane, kaderine terk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.