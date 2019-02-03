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Yunanistan, IKBY’ye başkonsolos atadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.02.2019 15:35 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ilk başkonsolosunu atadığı bildirildi.IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Barzani’nin Yunanistan’ın Erbil Başkonsolosu olarak atadığı Efthymios Costopoulos’u kabul ettiği belirtildi.Yunanistan’ın, IKBY ile ilişkilerini geliştirmek için Erbil’de ilk kez başkonsolosluk açtığı aktarılan açıklamada, IKBY Başbakanı Barzani’nin görevine yeni başlayan Costopoulos’u tebrik ettiği, DEAŞ sonrası aşamada kalkınma ve imar için IKBY’nin fırsat verdiği Yunanistanlı iş adamlarının ve yatırımcıların bundan yararlanabileceklerini ifade ettiği belirtildi.İki tarafın Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerine değindiği kaydedilen açıklamada, görüşmede siyasi sahadaki gelişmelerin de ele alındığı ifade edildi.

Yunanistan’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) ilk başkonsolosunu atadığı bildirildi.
IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Barzani’nin Yunanistan’ın Erbil Başkonsolosu olarak atadığı Efthymios Costopoulos’u kabul ettiği belirtildi.
Yunanistan’ın, IKBY ile ilişkilerini geliştirmek için Erbil’de ilk kez başkonsolosluk açtığı aktarılan açıklamada, IKBY Başbakanı Barzani’nin görevine yeni başlayan Costopoulos’u tebrik ettiği, DEAŞ sonrası aşamada kalkınma ve imar için IKBY’nin fırsat verdiği Yunanistanlı iş adamlarının ve yatırımcıların bundan yararlanabileceklerini ifade ettiği belirtildi.
İki tarafın Bağdat ile Erbil arasındaki ilişkilerine değindiği kaydedilen açıklamada, görüşmede siyasi sahadaki gelişmelerin de ele alındığı ifade edildi.

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