Yunanistan ile İtalya'dan Akdeniz'de kritik anlaşma

Anlaşmanın, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na yanıt niteliğinde olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin Libya ile belirlediği MEB'in batıda Girit adasına teğet geçmesi Yunanistan'da büyük tepkiye yol açmış, Atina buranın kendi MEB'ine dahil olduğunu iddia etmişti. Türkiye ise Girit'in kendi karasularına sahip olmakla birlikte, kendine ait MEB'i bulunmadığını savunuyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan ile imzalanacak MEB anlaşmasının turizmi canlandırma işlevi de göreceğine işaret ederek "Bu ekonomik krizin üzerine etkin bir şekilde gidilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

EastMed ortaklığı

Roma ile Atina, Doğu Akdeniz'den Yunanistan, İtalya ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıması öngörülen EastMed boru hattı projesinde de ortak konumundalar. Yaklaşık bin 900 kilometre uzunluğundaki EastMed boru hattı için imzalar Ocak ayı başında Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs liderleri tarafından Atina'da atılmıştı.