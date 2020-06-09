HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan ile İtalya'dan Akdeniz'de kritik anlaşma

Yunanistan ile İtalya'dan Akdeniz'de kritik anlaşma

09.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondaj çalışmaları nedeniyle gerginliğin tırmandığı bir dönemde Yunanistan ile İtalya bir Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) oluşturmak üzere anlaştı.

Yunanistan ile İtalya'dan Akdeniz'de kritik anlaşma

Anlaşmanın, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na yanıt niteliğinde olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin Libya ile belirlediği MEB'in batıda Girit adasına teğet geçmesi Yunanistan'da büyük tepkiye yol açmış, Atina buranın kendi MEB'ine dahil olduğunu iddia etmişti. Türkiye ise Girit'in kendi karasularına sahip olmakla birlikte, kendine ait MEB'i bulunmadığını savunuyor.

İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan ile imzalanacak MEB anlaşmasının turizmi canlandırma işlevi de göreceğine işaret ederek "Bu ekonomik krizin üzerine etkin bir şekilde gidilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz" dedi.

EastMed ortaklığı

Roma ile Atina, Doğu Akdeniz'den Yunanistan, İtalya ve Güneydoğu Avrupa ülkelerine yılda 10 milyar metreküp doğal gaz taşıması öngörülen EastMed boru hattı projesinde de ortak konumundalar. Yaklaşık bin 900 kilometre uzunluğundaki EastMed boru hattı için imzalar Ocak ayı başında Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs liderleri tarafından Atina'da atılmıştı.

"Greek City Times" haber sitesi, İtalya ile MEB anlaşması müzakerelerinin, Roma'nın İyon Denizi'nde balıkçılık haklarına getirilen kısıtlamalara yönelik çekincelerinin giderilmesi sonucu imzalama aşamasına geldiğini bildirdi. Site, Yunan hükümet sözcü vekili Aristotelia Peloni'nin SKAI televizyonuna dün verdiği demeçte Mısır ile anlaşma çabalarına atıfta bulunarak "İtalya ile imzalanacak olan anlaşma, ülkemiz için çok olumlu bir gelişme. Bu anlaşma bir diğerini de teşvik edecektir" dediğini aktardı.

DW,dpa,rtr / BK,CÖ

©DeutscheWelleTürkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHarvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
Pakistan'da korona alarmı: Hastanelerde yer kalmadıPakistan'da korona alarmı: Hastanelerde yer kalmadı

En Çok Okunan Haberler

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Antalya'nın ilçelerini tsunami için uyardı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

65 yaş üstü ile 18 yaş altı için kısıtlama kaldırılacak mı?

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

Korkutan açıklama: Sanırım iç savaşa gidiyoruz

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

'Tarihi caminin minaresine Yunan bayrağı asıldı' iddiası

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

George Floyd’un kardeşinden Trump'a şok suçlama

Diğer Haberler
Cuma namazına şartlı izin!

Cuma namazına şartlı izin!

Dünyanın dört bir yanından: Hepsi kızıl!

Dünyanın dört bir yanından: Hepsi kızıl!

Pakistan'da korona alarmı: Hastanelerde yer kalmadı

Pakistan'da korona alarmı: Hastanelerde yer kalmadı

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Gök bilimcilerden heyecanlandıran keşif! Uzayın derinliklerinden geliyor

Gök bilimcilerden heyecanlandıran keşif! Uzayın derinliklerinden geliyor

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.