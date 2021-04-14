Yunanistan ile Libya deniz yetki alanlarını görüşecek

Türkiye-Yunanistan-Libya üçgeninde yaşanan diplomatik trafikteki yoğunluk devam ederken Atina'dan önemli bir açıklama geldi.

Atina'da Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el Menfi ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, "Yunanistan'la Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusundaki görüşmelere derhal yeniden başlanması için anlaştıklarını" açıkladı.

Yunanistan ile Libya arasındaki ilişkiler, Trablus hükümetinin 2019 yılında Türkiye ile Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarına ilişkin imzaladığı mutabakat muhtırası nedeniyle bozulmuştu.

Ancak Mitsotakis, El Menfi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Atina'nın Libya ile ilişkileri yeniden rayına koymayı amaçladığını söyledi.

Yunanistan, Türkiye ile imzaladığı muhtırayı iptal etmesi için uzun süredir Libya'ya baskı yapıyordu.

Ankara'dan bölgesel konferans çağrısı

Ankara'da Pazartesi günü bir araya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından imzalanan ortak bildiride, her iki ülke de söz konusu muhtıraya dair bağlılıklarını teyit etmişlerdi. Bildiride, "Türkiye ve Libya, Doğu Akdeniz'de diyalog ve işbirliğini destekleyecek ve tüm tarafların haklarının garanti altına alınmasını amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacını vurgular" denilmişti.