Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın ardından Türkiye'den hamle: Yeni NAVTEX ilan edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar, yeni haftada Akdeniz'de atış eğitimleri gerçekleştirecek. Türk gemilerinin Akdeniz'deki sondaj çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sözde anlaşmaya tepkisini şöyle dile getirmişti: "Şimdi Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar."

10-11 AĞUSTOS'TA ATIŞ EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye'nin bu adıma yanıtı sahada da gecikmedi. Türkiye, Akdeniz açıklarında denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir NAVTEX ilan etti. Uyarı notunda, 10-11 Ağustos arasında Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirileceği belirtildi.

YAVUZ VE BARBAROS GÖREVDE

Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne bağlı unsurların Ege ve Akdeniz'deki faaliyetleri ise devam ediyor. Bu kapsamda uçak, helikopter, gemi ve denizaltılarla keşif, gözetleme uçuşları yapılıyor.

Akdeniz'de sismik faaliyetler de sürüyor. Doğu Akdeniz'de bir fırkateyn Yavuz Sondaj Gemisi'ne, bir korvet de Barbaros Hayreddin Paşa Araştırma Gemisi'ne refakat ediyor.