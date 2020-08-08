HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın ardından Türkiye'den hamle: Yeni NAVTEX ilan edildi

Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın ardından Türkiye'den hamle: Yeni NAVTEX ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 18:13 | Son Güncelleme

Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasına yanıt gecikmedi. Türkiye, Akdeniz açıklarında denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir NAVTEX (NAVTEKS) ilan etti.

Yunanistan ile Mısır arasındaki anlaşmanın ardından Türkiye'den hamle: Yeni NAVTEX ilan edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı unsurlar, yeni haftada Akdeniz'de atış eğitimleri gerçekleştirecek. Türk gemilerinin Akdeniz'deki sondaj çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sözde anlaşmaya tepkisini şöyle dile getirmişti: "Şimdi Yunanistan ile Mısır arasında yapılan bu anlaşmanın hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Biz sondaj çalışmalarına hemen başladık. Barbaros Hayrettin'i de görevine gönderdik. Sözlerinde durmuyorlar."

10-11 AĞUSTOS'TA ATIŞ EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Türkiye'nin bu adıma yanıtı sahada da gecikmedi. Türkiye, Akdeniz açıklarında denizcilik uyarı notu olarak bilinen yeni bir NAVTEX ilan etti. Uyarı notunda, 10-11 Ağustos arasında Akdeniz açıklarında atış eğitimleri gerçekleştirileceği belirtildi.

YAVUZ VE BARBAROS GÖREVDE

Deniz ve Hava Kuvvetleri'ne bağlı unsurların Ege ve Akdeniz'deki faaliyetleri ise devam ediyor. Bu kapsamda uçak, helikopter, gemi ve denizaltılarla keşif, gözetleme uçuşları yapılıyor.

Akdeniz'de sismik faaliyetler de sürüyor. Doğu Akdeniz'de bir fırkateyn Yavuz Sondaj Gemisi'ne, bir korvet de Barbaros Hayreddin Paşa Araştırma Gemisi'ne refakat ediyor.

Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumayı hedefleyen Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda iki denizaltı da keşif ve gözetleme faaliyeti icra ediyor.

DENİZ KARAKOL UÇAĞI KEŞİF VE GÖZETLEME YAPTI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de durumsal farkındalığın sağlanması, gerçekleşebilecek terör saldırılarının tespit edilmesi ve caydırılması ile kapasite artırımını hedefleyen NATO'nun Deniz Muhafızı Harekâtı kapsamında bir deniz karakol uçağı da Akdeniz'in uluslararası hava sahasında keşif ve gözetleme uçuşu icra etti.

Yasaklanmış silah ve malzemenin Lübnan karasuları ve limanlarına girişini tespit etmek maksadıyla, Birleşmiş Milletler UNIFIL Deniz Harekâtı'na iştirak eden bir korvetin de Lübnan açıklarında keşif ve gözetleme faaliyeti icra ettiği belirtildi.

(TRT HABER)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yaşadığım her şey helal olsun, sen de helal et' 'Yaşadığım her şey helal olsun, sen de helal et'
Bakan Çavuşoğlu'ndan vatandaşlık açıklamasıBakan Çavuşoğlu'ndan vatandaşlık açıklaması
Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...Şok diyet yapanlara önemli uyarı! Ünlü doktor zararlarını anlattı...

En Çok Okunan Haberler

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Yarışmaya veda ettiğini duyurdu!

Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti

Kan donduran olay! Köy meydanında infaz etti

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çeken çağrı

Sakarya'daki saldırıların ayrıntıları ortaya çıktı! Abi-kardeş dehşet saçtı

Sakarya'daki saldırıların ayrıntıları ortaya çıktı! Abi-kardeş dehşet saçtı

'Dayı' filminin setinde ikinci taciz iddiası!

'Dayı' filminin setinde ikinci taciz iddiası!

Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı

Kan donduran cinayetin sebebi 'yasak aşk' çıktı

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

AK Parti'den flaş Abdurrahman Dilipak açıklaması!

AK Parti'den flaş Abdurrahman Dilipak açıklaması!

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Gadir Hum nedir? Gadir Hum Bayramı'nı kimler kutlar, ne yapılır?

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Toplu taşımanın yol açtığı bulaşı, dikkate almak lazım

Bilim Kurulu Üyesi Özlü, 'Endişelerimiz artıyor' diyerek uyardı

Bakan Çavuşoğlu: Ben Türkmen'im diyen herkese vatandaşlık verilecek

Bakan Çavuşoğlu'ndan vatandaşlık açıklaması

Samsun'da vaka sayısı arttı! Valilik yeni tedbirleri açıkladı

Vaka sayısı arttı! Valilik yeni kararlar aldı

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları koronavirüse yakalandı

Elazığ Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Zonguldak sahilinde tarihi sütun başlığı bulundu

Zonguldak sahilinde bulundu: Roma dönemine ait olabilir

Hatay'da yakalanan terörist, cezaevinden firar edip terör örgütü El Kaide'ye katılmış

Hatay'da yakalanan teröristle ilgili korkunç gerçekler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.