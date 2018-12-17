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Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

DÜNYA HABERLERİ  | 17.12.2018 21:32 | Son Güncelleme

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Türk savaş uçaklarının ülkenin hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan Açıklamada, ikisi F-4 ve ikisi de F-16 olmak üzere 4 Türk jetinden oluşan bir grubun bugün öğlen saatlerinde Ege Denizi'nin doğusundaki Antropophagus ve Makronisos adaları üzerinde uçuş yaptığı ifade edildi.

F-16'ların 18 bin feet (5 bin 500 metre), F-4'lerin ise 12.5 bin (3 bin 800 metre) feet yükseklikte uçtuğu kaydedildi.

Daha sonra iki adet F-16'nın daha Türkiye kıyısına 8 kilometre mesafedeki Koyun Adası (Oinousses) üzerinde 26 bin feet (7 bin 900 metre) yükseklikte uçtuğu bildirildi.

Alarm üzerine havalanan Yunan jetlerinin 'uluslararası kurallara uygun olarak' Türk uçaklarını hava sahalarına dönmeye zorladığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Türkiye Türk savaş uçakları

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