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  4. Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

28.09.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, 114 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 197 göçmen de kurtarıldı.

Yunanistan'ın geri ittiği göçmenler kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu bir teknenin Seferhisar açıklarında olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, 114 kaçak göçmenin bulunduğu tekneyi durdurdu. Yakalanan göçmenler, ekipler tarafından kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

YUNANİSTAN'IN İTTİĞİ GÖÇMENLER KURTARILDI

Öte yandan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 172 göçmen Dikili açıklarında, 23 göçmen Karaburun açıklarında ve 2 göçmen ise Foça açıklarında kurtarıldı. Ayrıca, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Yunanistan
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