HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! MSB duyurdu: Türkiye kurtardı

Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! MSB duyurdu: Türkiye kurtardı

30.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılmasının sağlandığını duyurdu.

Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! MSB duyurdu: Türkiye kurtardı

MSB'den yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait İHA'ların, Çeşme'nin batısında Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiğini tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, durumun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Başlıksız-3

Ayrıca paylaşımda, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaşadığı ortaya çıktı! O teröristle ilgili flaş gelişmeYaşadığı ortaya çıktı! O teröristle ilgili flaş gelişme
Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"Dinozor tartışması büyüyor! Gökçek'ten canlı yayında iddialı açıklama: "Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı bitti"
CHP'de Genel Başkanlık hesapları! Kılıçdaroğlu'nun favorisi... CHP'de Genel Başkanlık hesapları! Kılıçdaroğlu'nun favorisi...
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...

Her şey bir telefonla başladı: Sonsuza kadar süper zenginiz...

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'

Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'

Gamze Özçelik'in kardeşi Meltem güzelliğiyle dikkat çekti! 'Ablasının bire bir kopyası'

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

İkinci el otomobilde piyasa tepetaklak!

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

Yaralı kadından ilginç ifade! 'Üzerine düştüm'

İlginizi Çekebilir

Dehşete düşüren olay! Biden’in koruması kabusu yaşattı

Dehşete düşüren olay! Biden’in koruması kabusu yaşattı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.