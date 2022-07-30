Yunanistan'ın göçmen zulmü devam ediyor! MSB duyurdu: Türkiye kurtardı

MSB'den yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetlerine ait İHA'ların, Çeşme'nin batısında Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiğini tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, durumun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek, düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı kaydedildi.

Ayrıca paylaşımda, düzensiz göçmenlerin kurtarılmasına ilişkin görüntülere de yer verildi.

1⃣ Ege Denizi’nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan’a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.#MSB pic.twitter.com/RlPb7mAF7B — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 30, 2022

(AA)



