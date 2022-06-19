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Yunanistan'ın sınıra ilerleyen askeri konvoyu görüntülendi! Türk şoförün sözleri gündem oldu: Bir dünya tır var, saldıracaklar herhalde

19.06.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan her geçen gerilimi artıracak adımları atmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası anlaşmaları hiçe sayan Atina, ABD ile yapacakları askeri tatbikat için harekete geçti. ABD tankları ve askeri araçlarını taşıyan Yunan tırlarını bir Türk şoförü tarafından görüntülenirken, Türkiye sınırına doğru ilerleyen konvoyu gören şoförün "Yarım saattir böyle tırları solluyoruz. Saldıracaklar herhalde. Gelin bakalım geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" demesi dikkat çekti.

Yunanistan'ın sınıra ilerleyen askeri konvoyu görüntülendi! Türk şoförün sözleri gündem oldu: Bir dünya tır var, saldıracaklar herhalde

Yunanistan-Türkiye gerilimi tırmanıyor. Uluslararası anlaşmaları hiçe sayan Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif hamlelerini sürdüren Yunanistan, geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız dedik. Bundan daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" diyerek noktayı koymasının ardından, sınırdaki görüntüler dikkat çekti.

ABD ile Yunanistan'ın ortak askeri tatbikatı kapsamında sevk halindeki tanklar, Türkiye'ye sadece 20 kilometre mesafedeki Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo bölgesinde görüntülendi.

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SADECE 20 KM MESAFEDE

Sosyal medyada paylaşılan ve başka bir araçtan çekilen görüntüde, tankların yol kenarında bekletildiği görüldü.

Söz konusu askeri araçların, Türkiye sınırına 20 kilometre kala durduğu belirtiliyor.

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"SALDIRACAKLAR HERHALDE"

Söz konusu görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Türk şoförün "Bir dünya tır var. Yarım saattir böyle tırları solluyoruz. Saldıracaklar herhalde. Bak bunlar Yunan tırları bunlar. Bulgaristan'dayız. Yunan tırları taşıyorlar tankları tüfekleri." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Şoförün "Gelin bakalım geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" sözleri gündem oldu.

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Yunan basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Ege Denizi'nde hava kuvvetlerinin katılımıyla tatbikatlar yapılacağı duyurulmuştu.

SON DAKİKA | Yunanistan-Türkiye gerilimi tırmanıyor! Hem tehdit hem provoke edip, Türkiye sınırına hendek kazıyorlarYunanistan-Türkiye gerilimi tırmanıyor! Hem tehdit hem provoke edip, Türkiye sınırına hendek kazıyorlar


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Anahtar Kelimeler:
Asker Türkiye Yunanistan
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