Yunanistan'ın sınıra ilerleyen askeri konvoyu görüntülendi! Türk şoförün sözleri gündem oldu: Bir dünya tır var, saldıracaklar herhalde

Yunanistan-Türkiye gerilimi tırmanıyor. Uluslararası anlaşmaları hiçe sayan Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif hamlelerini sürdüren Yunanistan, geri adım atmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı da yapmayacağız dedik. Bundan daha açık bir rest olmaz. Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın" diyerek noktayı koymasının ardından, sınırdaki görüntüler dikkat çekti.

ABD ile Yunanistan'ın ortak askeri tatbikatı kapsamında sevk halindeki tanklar, Türkiye'ye sadece 20 kilometre mesafedeki Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo bölgesinde görüntülendi.

SADECE 20 KM MESAFEDE

Sosyal medyada paylaşılan ve başka bir araçtan çekilen görüntüde, tankların yol kenarında bekletildiği görüldü.

Söz konusu askeri araçların, Türkiye sınırına 20 kilometre kala durduğu belirtiliyor.

"SALDIRACAKLAR HERHALDE"

Söz konusu görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Türk şoförün "Bir dünya tır var. Yarım saattir böyle tırları solluyoruz. Saldıracaklar herhalde. Bak bunlar Yunan tırları bunlar. Bulgaristan'dayız. Yunan tırları taşıyorlar tankları tüfekleri." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Şoförün "Gelin bakalım geleceğiniz varsa göreceğiniz de var" sözleri gündem oldu.

Yunan basınında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde, Ege Denizi'nde hava kuvvetlerinin katılımıyla tatbikatlar yapılacağı duyurulmuştu.



