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Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2019 22:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan'da tutuklanan DHKP-C'li teröristlerin beraat etmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Aksoy "DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan’ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemliyoruz. Bu örgütlere Yunanistan’da uluslararası terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı biçimde gösterilen sempati, hoşgörü ve yardım kabul edilemez" dedi.

Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklaması şu şekilde:

DHKP/C, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri bakımından Yunanistan’ın güvenli bir sığınak haline dönüştüğünü endişeyle gözlemliyoruz. Bu örgütlere Yunanistan’da uluslararası terörizmle mücadele taahhütlerine aykırı biçimde gösterilen sempati, hoşgörü ve yardım kabul edilemez.

Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunma yolundaki ciddi emareler üzerine, Yunan Polisi tarafından 2017 yılında yakalanan, haklarında Türkiye’de de yakalama kararı bulunması çerçevesinde iadesini talep ettiğimiz dokuz DHKP/C mensubuna yönelik bugün (15 Mayıs) verilen beraat kararı, bu terör unsurlarının neden Yunanistan’da yuvalandıklarını da ortaya koymaktadır.

Ayrıca DHPK/C, AB’nin de terör örgütleri listesinde yer almaktadır. Dolayısıyla, Yunan mahkemesinin aldığı bu karar, Avrupa’da terörizmle mücadele çabalarını da açıkça sekteye uğratmıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Yunanistan

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Artık hiç bir iş normal değil olmamamlı.misilleme mutlaka yapılmalı hem yunanan hem ermeniye hem de diğer düşmanlarımıza
komsu komsu diye pesine geziyorsunuz birde alin size komsu tokmagi
Mit’in bildiği 3-5 Deaş’lı terörist yok mu?
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