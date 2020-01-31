Yunanistan'ın yüzen bariyerlerine tepki

Atina yönetiminin adalar ve anakaradaki mülteci yoğunluğu nedeniyle yeni gelecek mültecilere yönelik planladığı plastik bariyer mülteci örgütleri ve uzmanlardan tepki gördü.

Yunanistan'ın Türkiye'den, Ege Denizi üzerinden adalara gelecek mültecileri önlemek için yüzen bir koruma sistemi kurmaya planladığı haberi önce Alman haber portalı Spiegel Online'de yer aldı.

YÜZEN BARİYER SİSTEMİ

Habere göre söz konusu yüzen koruma sisteminin 2,7 kilometre uzunluğunda bir bariyer görevi görmesi ve teknelerle Avrupa'ya kaçmaya çalışan mültecileri durdurması hedefleniyor.

Avrupa Komisyonu'ndan Perşembe günü konuya ilişkin yapılan açıklamada, Atina yönetimi ile planlanan önlemle ne hedeflendiğinin konuşulacağı belirtildi. Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) sınırında kurulacak koruma sisteminin AB hukukunu ihlal etmediğine dikkat çekilerek ancak bu koruma sisteminin mültecilerin iltica başvurusu yapmalarını engellememesi gerektiği ifade edildi.

"YUNANİSTAN HER GEÇEN GÜN ACIMASIZLAŞIYOR"

Merkezi Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti'nde olan Mülteciler Konseyi de Yunanistan'ın planladığı sistemin şimdiye kadar sadece petrol sızıntısı oluşan yerlerde, denizi petrol tabakalarından korumak üzere yapıldığı eleştirisini yöneltti. Mülteciler Konseyi Başkanı Kai Weber, Nobel Barış Ödülü'nü almış olan Avrupa Birliği'nin bu tarz bir uygulamayla insan haklarının koruyucusu olma pozisyonunu koruyamayacağını dile getirdi.