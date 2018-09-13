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Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 16:28 | Son Güncelleme

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda yer alan, dünyanın en popüler plajlarından Navagio'ya düşen kayalar, denize giren turistlerden en az yedisini yaraladı.

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda yer alan ülkenin en ünlü plajlarından Navagio, bugün çöktü. Plaja düşen kayalar en az yedi kişinin yaralanmasına yol açarken, Yunan yetkililer, yaralanan turistlerin hayati tehlikesi bulunmadığını bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kurtarma ekipleri, enkaz altında sıkışmış kimseye rastlamadı ancak halen arama çalışmaları sürüyor.

plajj

Karadan ulaşımın olmadığı Navagio, her yıl yüz binlerce yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor.

İŞTE ÜNLÜ NAVAGIO PLAJI

navagia

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Yunanistan Zakynthos Adası Navagio plajı Navagio plajı çöktü

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