Yunanistan İsrail ve Güney Kıbrıs’tan Boru Hattı Anlaşması 

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs, Akdeniz’in güneydoğu açıklarında yeni bulunan yataklardan kıta Avrupası’na deniz altından gaz taşıyacak bir boru hattı projesi için anlaşma imzayacak.

1900 kilometrelik EastMed boru hattının, doğal gaz ihtiyacını karşılama konusunda halen büyük oranda Rusya ve Kafkas bölgesine bağımlı olan Avrupa’ya alternatif gaz kaynağı sağlaması amaçlanıyor.

Şu anki tasarımı itibariyle boru hattı, İsrail açıklarındaki Levantini Havzası’ndaki gaz rezervlerinden Kıbrıs, Girit ve Yunanistan ana karasına uzanacak. Daha sonra gazın karadan bir boru hattıyla Yunanistan’ın kuzeybatısına ve oradan da tekrar deniz altından bir hatla İtalya’ya taşınması planlanıyor.

Yaklaşık 6 milyar dolarlık bütçeye sahip projenin Avrupa Birliği’nin doğal gaz ihtiyacının yüzde 10 civarını karşılaması bekleniyor. Ancak projenin önünde siyasi ve lojistik engeller de bulunuyor.

Akdeniz’in güneyindeki enerji yatakları konusunda bir tarafta Yunanistan ve Güney Kıbrıs, diğer tarafta Türkiye arasında gerilim yaşanıyor.