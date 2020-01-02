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  4. Yunanistan İsrail ve Güney Kıbrıs’tan Boru Hattı Anlaşması 

Yunanistan İsrail ve Güney Kıbrıs’tan Boru Hattı Anlaşması 

02.01.2020 17:13 | Son Güncelleme

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs, Akdeniz’in güneydoğu açıklarında yeni bulunan yataklardan kıta Avrupası’na deniz altından gaz taşıyacak bir boru hattı projesi için anlaşma imzayacak

Yunanistan İsrail ve Güney Kıbrıs’tan Boru Hattı Anlaşması 

Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs, Akdeniz’in güneydoğu açıklarında yeni bulunan yataklardan kıta Avrupası’na deniz altından gaz taşıyacak bir boru hattı projesi için anlaşma imzayacak.

1900 kilometrelik EastMed boru hattının, doğal gaz ihtiyacını karşılama konusunda halen büyük oranda Rusya ve Kafkas bölgesine bağımlı olan Avrupa’ya alternatif gaz kaynağı sağlaması amaçlanıyor.

Şu anki tasarımı itibariyle boru hattı, İsrail açıklarındaki Levantini Havzası’ndaki gaz rezervlerinden Kıbrıs, Girit ve Yunanistan ana karasına uzanacak. Daha sonra gazın karadan bir boru hattıyla Yunanistan’ın kuzeybatısına ve oradan da tekrar deniz altından bir hatla İtalya’ya taşınması planlanıyor.

Yaklaşık 6 milyar dolarlık bütçeye sahip projenin Avrupa Birliği’nin doğal gaz ihtiyacının yüzde 10 civarını karşılaması bekleniyor. Ancak projenin önünde siyasi ve lojistik engeller de bulunuyor.

Akdeniz’in güneyindeki enerji yatakları konusunda bir tarafta Yunanistan ve Güney Kıbrıs, diğer tarafta Türkiye arasında gerilim yaşanıyor.

Ankara’nın son dönemde Libya’yla deniz sınır anlaşması imzalama ve Akdeniz sularında kendi sondaj çalışmalarını başlatması gibi hamlelerinin ardından tansiyon daha da yükseldi.

Kıbrıs Rum lideri Nicos Anastasiades, EastMed boru hattının Türkiye’yi hedef almadığını, Yunanistan ve Kıbrıs’ın kontrol ettikleri sularda egemen haklara sahip olduğunu teyit ettiğini söyledi.

Anastasiades, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, boru hattının inşası konusundaki anlaşmayı Atina’da imzalayacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu Atina’ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, üç ülkenin, bölgesel istikrarı arttıracak ve İsrail’i “enerji güç merkezi” haline getirecek “büyük öneme sahip bir ittifak” kurduğunu belirtti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, EastMed boru hattının inşasının 7 yıla kadar sürebileceğini, sabotaj ihtimaline karşı daha korunaklı olma ve çok fazla ulusal sınırdan geçmeme gibi avantajlarının bulunduğunu kaydetti.

Anastasiades Rum gazetesi Phileleftheros’a verdiği Yeni Yıl röportajında, boru hattı projesinin, dahil olan ülkelerin ve Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin “yasa dışı hareketlerini” kabul etmedikleri noktasında güçlü siyasi iradesini gösterdiğini vurguladı.

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