HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarıyor

Yunanistan İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarıyor

26.08.2020 17:03 | Son Güncelleme

Yunanistan, ülkenin batı kıyılarındaki karasularını 6 milden 12 mile çıkarmayı planlıyor.

Yunanistan İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkarıyor

Yunan Başbakan Mitsotakis, değişikliğe ilişkin tasarının çok yakında meclise sunulacağını açıkladı.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, ülkesinin İyon Denizi'ndeki karasularını 6 milden 12 mile çıkaracağını söyledi. Yunanistan'ın İtalya ile geçen Haziran'da yaptığı deniz sınırları anlaşmasıyla ilgili parlamentoda gerçekleştirilen oturumda konuşan Mitsotakis, Atina'nın onlarca yıldır sürdürdüğü "pasif" dış politikayı artık terk edeceğini belirtti.

Yunanistan ve İtalya, yaptıkları anlaşmayla aralarında bir münhasır ekonomik bölge oluşturarak İyon Denizi'ndeki balıkçılık hakları nedeniyle uzun süredir yaşadıkları sorunu çözmüşlerdi. Yunan parlamentosunun bu anlaşmayı yarın yapılacak oylamayla onaylaması bekleniyor.

24 mil kriteri

İyon Denizi'ndeki karasularında değişiklik öngören yasa tasarısını ise çok yakında parlamentoya sunacaklarını ifade eden Mitsotakis, Yunanistan'ın iki kıyı arasındaki mesafenin 24 milden az olduğu diğer deniz alanlarında da karasularını genişleteceğini söyledi.

Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yapacağı benzer bir hamlenin savaş sebebi olacağını açıklamıştı. İki ülke uzun yıllardır kıta sahanlığı ve deniz sınırları konusunda ihtilaf yaşıyor. Ankara-Atina ilişkileri son dönemde Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetleri nedeniyle de gergin.

Başbakan Mitsotakis, parlamentodaki konuşmasında Yunanistan'ın kıta sahanlığı ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge sınırları konusunda diyaloğa girmeye hazır olduğunu da ifade etti.

DW,rtr,dpa,AP / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı Simge Sağın havuz başında! Bikinili pozu olay yarattı
Yüzlerce kişinin gömüldüğü küçük, yuvarlak mezarlar bulunduYüzlerce kişinin gömüldüğü küçük, yuvarlak mezarlar bulundu
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Diğer Haberler
En güçlü ısırık, 13 milyon yıllık kaval kemiğinde bulundu
En güçlü ısırık, 13 milyon yıllık kaval kemiğinde bulundu
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1852 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 1852 kişi hayatını kaybetti
Afrika'da 20 bin çocuk kayıp
Afrika'da 20 bin çocuk kayıp
Japonya’da yüzlerce kişinin gömüldüğü küçük, yuvarlak mezarlar bulundu
Yüzlerce kişinin gömüldüğü küçük, yuvarlak mezarlar bulundu
Japon doktordan e-posta ile üretilebilen solunum cihazı
Japon doktordan e-posta ile üretilebilen solunum cihazı
Dünya Ekomomik Forumu koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Dünyanın beklediği zirve iptal edildi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.