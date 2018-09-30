HABER

Yunanistan, kaçakları soyarak geri gönderdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2018 10:53 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polisin, üzerlerindeki kıyafetleri alarak geri gönderdiği öne sürülen 13 kaçak yakalandı.

Yunanistan, kaçakları soyarak geri gönderdi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da polisin, üzerlerindeki kıyafetleri alarak geri gönderdiği öne sürülen 13 kaçak yakalandı. Birinin ayağı kırık olan kaçaklar, Yunan polisinin kendilerini dövdüğünü ve kıyafetlerini aldıklarını iddia etti.
Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Bosnaköy'de bir grup kaçak olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geldikleri belirlenen biri ayağı kırık 13 kaçağın bir çoğunun yarı çıplak halde bulundu. Sağlık kontrolünün ardından kaçaklardan işlemleri için Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Yeni elbiseler verilen kaçaklar Yunanistan polisin kendisini dövüp, üzerlerindeki kıyafetleri aldıktan sonra botla Türkiye tarafından gönderdiğini öne sürdü.
Önceki günde çoğunluğu Pakistanlı ve aralarında kadınla çocuklarında bulunduğu 80 kaçak 'geri itme' (push back) yöntemiyle Türkiye'ye gönderilmişti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz90'lı yıllar! Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz
Bebeğini öldürmekten müebbet alan anne, İstinaf'ta beraat ettiBebeğini öldürmekten müebbet alan anne, İstinaf'ta beraat etti
'Garip' köpek okla vuruldu, Kırklareli ayağa kalktı'Garip' köpek okla vuruldu, Kırklareli ayağa kalktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

'Kırbaç Kasırgası' yön değiştirdi! Alarm durumu sürüyor

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Mehmet Uslu hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

Şeyma Subaşı: Kardashianlara benziyorum

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih'te ceset bulundu

Fatih'te ceset bulundu

Hepsini imha ettiler

Hepsini imha ettiler

Yeni evlenenlerin çekim mekanı oldu: 10 bin yıllık...

Yeni evlenenlerin çekim mekanı oldu: 10 bin yıllık...

Türkiye'de mimarisiyle öne çıkan camiler

Türkiye'de mimarisiyle öne çıkan camiler

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!

Adana'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanmıştı... Dizi oyuncusu çıktı!

Dünyada en çok çayı hangi ülke tüketiyor?

Dünyada en çok çayı hangi ülke tüketiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.