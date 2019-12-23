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Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail, Doğu Akdeniz'deki doğal gazı Avrupa'ya taşıması planlanan EastMead boru hattının inşası için 2 Ocak'ta anlaşma imzalayacaklarını duyurdu.

Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail doğal gaz için birleşiyor

Yunanistan hükümetinden yapılan açıklamada, Atina’da yapılacak olan imza törenine Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Kıbrıs Rum Kesimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun katılacağı bildirildi.

1900 kilometre uzunluğunda olması planlanan boru hattının bir yılda 9 ila 12 milyon metreküp doğal gazı Avrupa'ya ulaştırması hedefleniyor. İsrail'deki Levant havzası açıklarındaki doğal gaz rezervlerinden başlayacak olan EastMed boru hattı, Akdeniz boyunca ilerleyecek, Girit Adası ve Yunanistan anakarası üzerinden İtalya'ya kadar uzanacak.

EastMed’in Avrupa Birliği'nin (AB) doğal gaz ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltması öngörülüyor.

Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail, geçen Mart ayında İsrail'de yapılan bir toplantıda boru hattı için bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi konusunda üçlü mekanizma oluşturan bir anlaşmaya varmıştı. Bu toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katılmıştı.

Avrupa kıtasına enerji sevkiyatında bu üç ülkeyi kritik bir konuma getirebilecek olan proje, Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin de bölgede kontrolü sağlamasına engel olabilir.


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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Kıbrıs israil

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
libya ile yapılan anlaşmanın önemini anlamış olduk
hayallere bak bee biz o yolu Libya ile kestik
Biz Türk devletleri de birleşirsek artık. Sabrımız tükeniyor. Türk Devletleri Birliği kurulsun artık.
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