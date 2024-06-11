HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yunanistan korkutan depremler! Peş peşe meydana geldi

Yunanistan korkutan depremler! Peş peşe meydana geldi

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.06.2024 23:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'da iki saat içerisinde peş peşe depremler meydana geldi. Komşudaki depremler korkuttu. İlk deprem 20.55'te 3.8 büyüklüğünde ikinci deprem 21.00'da 4.2 büyüklüğünde, üçüncü deprem 22.08'de 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

Yunanistan korkutan depremler! Peş peşe meydana geldi

Yunanistan'da peş peşe depremler meydana geldi. Komşudaki depremlerin Türkiye'de de hissedildiği belirtildi.

Yunanistan'daki depremleri AFAD duyurdu. İlk deprem saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde, ikinci deprem 21.00'da 4.2 büyüklüğünde, üçüncü deprem ise 22.08'de 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

İşte AFAD'ın o paylaşımları...


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Partili Hüseyin Yayman, Erdoğan-Özel görüşmesini değerlendirdi: 'Türkiye'nin özlediği manzara bu'AK Partili Hüseyin Yayman, Erdoğan-Özel görüşmesini değerlendirdi: 'Türkiye'nin özlediği manzara bu'
Putin duyurdu! Erdoğan ile bir araya gelecekPutin duyurdu! Erdoğan ile bir araya gelecek
Yer: Kocaeli! Genç kızları darp etti, sebebi bakın ne çıktı: 'Benim yüzümü sakın unutma'Yer: Kocaeli! Genç kızları darp etti, sebebi bakın ne çıktı: 'Benim yüzümü sakın unutma'
Anahtar Kelimeler:
deprem Yunanistan
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

Jose Mourinho antrenmana bile çıkmadan biletlerini kesti!

Jose Mourinho antrenmana bile çıkmadan biletlerini kesti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş'i kabul etti! 'Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş'i kabul etti! 'Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak'

Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni dönem: Bayramdan sonra başlıyor

Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde yeni dönem: Bayramdan sonra başlıyor

Bursa'da evli ablasını başka bir erkekle görünce bıçakladı!

Bursa'da evli ablasını başka bir erkekle görünce bıçakladı!

Yunanistan'da korkutan depremler! Peş peşe oldu

Yunanistan'da korkutan depremler! Peş peşe oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.