Yunanistan korkutan depremler! Peş peşe meydana geldi

Yunanistan'da peş peşe depremler meydana geldi. Komşudaki depremlerin Türkiye'de de hissedildiği belirtildi.
Yunanistan'daki depremleri AFAD duyurdu. İlk deprem saat 20.55'te 3.8 büyüklüğünde, ikinci deprem 21.00'da 4.2 büyüklüğünde, üçüncü deprem ise 22.08'de 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.
İşte AFAD'ın o paylaşımları...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Achaea, Dytiki Ellada (Yunanistan)
Tarih:2024-06-11
Saat:22:08:23 TSİ
Enlem:38.22972 N
Boylam:21.85333 E
Derinlik:7.52 km
Detay:https://t.co/NE7Y7ckbWz@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Karditsa, Thessalia (Yunanistan)
Tarih:2024-06-11
Saat:21:00:26 TSİ
Enlem:39.39972 N
Boylam:22.1025 E
Derinlik:7.19 km
Detay:https://t.co/DuLCaUrvxt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 11, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Evritania, Stereá Elláda (Yunanistan)
Tarih:2024-06-11
Saat:20:55:55 TSİ
Enlem:39.05889 N
Boylam:21.44278 E
Derinlik:5.5 km
Detay:https://t.co/aQ47JJOyEg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi