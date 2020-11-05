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Yunanistan koronavirüs nedeniyle ikinci kez karantinaya gidiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 05.11.2020 13:54 | Son Güncelleme

Yunanistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edildi.

Yunanistan koronavirüs nedeniyle ikinci kez karantinaya gidiyor

Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyonlardan canlı yayımlanan konuşmasında, Kovid-19 salgınına karşı ülke genelinde alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

Mart ayından sonra ikinci kez ülke çapında karantina kararı aldıklarını söyleyen Miçotakis, genel karantinanın, bu cumartesi 06.00'da başlayacağını belirtti.

Miçotakis, 30 Kasım'a kadar sürecek karantinada kreşler ile ilkokulların açık kalacağını dile getirerek, ortaokul, lise ve üniversitelerin uzaktan eğitim vereceğini aktardı.

Eczane ve temel ihtiyaç ürünlerini satan marketlerin açık olacağını vurgulayan Miçotakis, vatandaşların iş, sağlık, alışveriş ve spor gibi sebeplerle kısa mesaj atarak evlerinden çıkabileceklerini bildirdi.

Miçotakis, uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda salgının ikinci dalgasıyla mücadele için bu önlemleri almak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Tedbirleri geç almaktansa erken almayı tercih ediyorum." ifadesini kullandı.

Başkent Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kentte halihazırda gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor, restoran ve kafeler sadece paket servisi yapabiliyor.

Yunanistan'da, dün 2 bin 646 tanı ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Toplam vaka sayısının 46 bin 892'ye çıktığı ülkede, şu ana kadar 673 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yittirdi.

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