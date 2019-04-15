Yunanistan Kosmos Vize Başvuru Merkezi Trabzon'da açıldı

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, "Bu vize merkezinin açılması vesilesiyle bundan sonra daha çok iş birlik alanları çıkacağına inanıyorum." dedi.

Bolaris, Yunanistan Kosmos Vize Başvuru Merkezi Trabzon Şubesi'nin açılışı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Vize Başvuru Merkezi'nin önemi hakkında değerlendirmede bulunan Bolaris, "İnanıyoruz ki bugün burada açmakta olduğumuz ofis köprünün bir ayağı. Burada bulunan halkla Avrupa'yı birleştiren köprünün bir ayağı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bolaris, Trabzon'un önemi hakkında da bilgilendirmede bulunarak, "Biliyoruz ki Trabzon çok çok eski yıllardan beri İpek Yolu'nda çok önemli bir yere, konuma sahip. Bugün de halihazırda bu önemli rolünü üstlenmektedir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a da teşekkür eden Bolaris, şöyle devam etti:

"Kendisinin izniyle Sümela Manastırı'nda ziyarette bulunduk ve orada yapılan profesyonel çalışmaları yakından görme fırsatı bulduk. Gerçekten şu anda Sümela Manastırı'nda yapılan çalışmalar arkeolojik anlamda çok büyük önem arz etmekte. Ayrıca Trabzon Valisine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkürlerimi sunuyorum."