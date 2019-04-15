Yunanistan Kosmos Vize Başvuru Merkezi Trabzon'da açıldı

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Markos Bolaris, "Bu vize merkezinin açılması vesilesiyle bundan sonra daha çok iş birlik alanları çıkacağına inanıyorum." dedi.
Bolaris, Yunanistan Kosmos Vize Başvuru Merkezi Trabzon Şubesi'nin açılışı öncesi düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Vize Başvuru Merkezi'nin önemi hakkında değerlendirmede bulunan Bolaris, "İnanıyoruz ki bugün burada açmakta olduğumuz ofis köprünün bir ayağı. Burada bulunan halkla Avrupa'yı birleştiren köprünün bir ayağı olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bolaris, Trabzon'un önemi hakkında da bilgilendirmede bulunarak, "Biliyoruz ki Trabzon çok çok eski yıllardan beri İpek Yolu'nda çok önemli bir yere, konuma sahip. Bugün de halihazırda bu önemli rolünü üstlenmektedir." diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a da teşekkür eden Bolaris, şöyle devam etti:
"Kendisinin izniyle Sümela Manastırı'nda ziyarette bulunduk ve orada yapılan profesyonel çalışmaları yakından görme fırsatı bulduk. Gerçekten şu anda Sümela Manastırı'nda yapılan çalışmalar arkeolojik anlamda çok büyük önem arz etmekte. Ayrıca Trabzon Valisine, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkürlerimi sunuyorum."
Bolaris, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'na da desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "İlk fikir ortaya çıktığından beri hem iş adamları hem Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde çok çabuk bunu desteklediler ve hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. Bu vize merkezinin açılması vesilesiyle bundan sonra daha çok iş birlik alanları çıkacağına inanıyorum. Bu vize merkezinin eğitim alanında, spor alanında, kültürel aktiviteler alanında birçok şeye ön ayak olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
- "Amacımız vize işlemlerini kolaylaştırmaktır"
Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgina Saoltanopulou da amaçlarının Trabzon halkının ve Karadeniz Bölgesi'ndeki halkın vize işlemlerini kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.
Trabzon halkına öncelik vermek istediklerini vurgulayan Saoltanopulou, "Trabzon ve Karadeniz Bölgesi'ndeki halkın Yunanistan'a ziyaretlerini ve genel anlamda Avrupa seyahatlerini kolaylaştırmak için burada bulunuyoruz. Bölgenin ekonomik durumunu da göz önüne alarak aynı azmanda hem turistik hem de kültürel anlamdaki önemini de bilerek Trabzon halkına öncelik vermek istedik. En hızlı hizmeti alabilmeleri açasından hem işleri için veya turistik sebeplerle seyahatlerini kolaylaştırmak için burada bulunuyoruz. İki halkın bir araya getirilmesi ve yakınlaşması çerçevesinde yapılan bir eylemdir ve iş birliğinin artması üzerine kurulmuştur." diye konuştu.
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis'in de katıldığı basın toplantısının ardından Zorlu Grand Otel'de hizmet verecek vize başvuru merkezinin açılışı gerçekleştirildi.
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