Yunanistan kurtarma paketinden çıkıyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'da 8 yılı aşkın süredir devam eden kurtarma paketi programı bugün resmi olarak sona ererken, ekonomik krizin etkileri ve geleceğe ilişkin endişeler sürüyor.

Mali krize girmesinin ardından borç batağındaki ülkenin, 2010, 2012 ve son olarak 2015 yıllarında dahil olduğu üç kurtarma paketi programı resmi olarak bugün sona eriyor.

Avro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, "Bugün, Yunanistan 2010 yılından bu yana ilk kez kendi ayakları üzerinde durabiliyorken, devam edecek bir kurtarma programı olmadan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) programını güven içinde sona erdirebiliriz." açıklamasında bulundu.

Centeno, bu durumun Yunan halkının olağanüstü çabaları ve Yunan hükümetiyle destekçisi olan Avrupalı ortaklarının işbirliği sayesinde olduğunu ifade etti.

ESM'den yapılan açıklamada ise 2015 yılında iflasın ve Avro Bölgesinden çıkmanın eşiğinden dönen Yunanistan ile kreditörleri arasında gerçekleştirilen 86 milyar avroluk üçüncü ve son kurtarma paketinin 62 milyar avroluk kısmının Yunanistan'ın kullanımına sunulduğu kaydedildi.