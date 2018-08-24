HABER

Yunanistan'la gerginlik had safhada! HDP’li eski vekil de oraya kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 07:53 | Son Güncelleme

Türliye ile Yunanistan arasındaki ipler darbeci askerler yüzünden iyice gerilirken tutuklandıktan sonra yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılan eski HDP’li Leyla Birlik'in de Yunanistan’a kaçtığı ortaya çıktı. Birlik iltica talebinde bulunmaya hazırlanıyor

Yunanistan'la gerginlik had safhada! HDP’li eski vekil de oraya kaçtı

Milliyet'te yer alan habere göre; 'Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla Mayıs 2016’da dokunulmazlığı kaldırılan ve 4 Kasım 2016’da çıkarıldığı mahkemede tutuklandıktan sonra, 1 Ocak 2017’de yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılan HDP Şırnak eski milletvekili Leyla Birlik’in, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçtiği tespit edildi.

İLTİCA TALEBİNDE BULUNACAK

Eski HDP milletvekili Leyla Birlik’in, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaçan FETÖ’cülere kucak açan Yunanistan’dan iltica talebinde bulunmaya hazırlandığı, bunun için de gözaltında tutulduğu Dedeağaç Polis Merkezi’nden HDP yetkililerine ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.

PKK PROPAGANDASI YAPMAKLA SUÇLANIYOR

HDP’nin Şırnak milletvekili olarak 25. ve 26. dönemde Meclis’te yer alan Leyla Birlik, Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları’nca “PKK/KCK’ya üye olma”, “Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Terör Örgütü Adına Faaliyette Bulunma” suçlarından hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 Kasım 2016’da HDP’li 13 milletvekili ile birlikte gözaltına alınmıştı. Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklanan Birlik, daha sonra yurt dışına çıkma yasağı getirilerek 4 Ocak 2017’de serbest bırakılmıştı. Birlik’in, yasa dışı yollardan terör yandaşlarının kurtuluş olarak gördüğü Yunanistan’a kaçtığı ortaya çıktı.

Yunan polisi tarafında yakalanan ve Dedeağaç Polis Merkezi’nde gözaltında tutulan ve buradan Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği belirtilen HDP’li eski milletvekili Leyla Birlik’in iltica talebinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi. Birlik’in sınır dışı edilmemek için Yunanistan ve Türkiye’deki HDP’lilerle irtibat kurmaya ve yardım istemeye çalıştığı öğrenildi.

TWITTER'DAN PKK PROPAGANDASI

Cumurbaşkanı’na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, Türkiye Devleti ve Cumhuriyeti’ni alenen aşağılamak, kanuna aykırı yürüyüş ve gösterilere katılmak gibi suçlardan da dosyaları bulunan Leyla Birlik’in, kapağında PKK’lı bir teröristle çekilmiş fotoğrafını paylaştığı sosyal medya hesabında da örgüt propagandası yaptığı paylaşımlar yer alıyor.

fft16_mf12186191

PARTNERBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyorBu haline aldanmayın! Gerçek halini gören şok oluyor
Parkta dehşet! Yurttan kaçan çocuk baygın bulunduParkta dehşet! Yurttan kaçan çocuk baygın bulundu
Günlük burç yorumları: 24 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 24 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan HDP leyla birlik

En Çok Okunan Haberler

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Elizabeth Hurley'in üstsüz paylaşımına takipçilerinden eleştiri!

Melih Gökçek'ten Twitter'da flaş af çıkışı: Gündeme gelmeli

Melih Gökçek'ten Twitter'da flaş af çıkışı: Gündeme gelmeli

İlginizi Çekebilir

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Parkta dehşet! Yurttan kaçan çocuk baygın bulundu

Parkta dehşet! Yurttan kaçan çocuk baygın bulundu

Günlük burç yorumları: 24 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Ağustos Cuma İrem Su'dan günlük burç yorumları

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Kobani olaylarında Rahip Brunson izi!

Kobani olaylarında Rahip Brunson izi!

PKK'nın çöküşü! Etkisiz hale getirdiler

PKK'nın çöküşü! Etkisiz hale getirdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.