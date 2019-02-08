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Yunanistan Makedonya'nın NATO üyeliğini onayladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 23:13 | Son Güncelleme

Yunan Meclisinde yapılan oylamada, Makedonya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokol, 140'a karşı 153 "evet" oyuyla kabul edildi - Böylece, yaklaşık 28 yıllık "isim sorunu"nu, ülkenin adını "Kuzey Makedonya" olarak değiştirerek çözecek anlaşma kapsamında son adım atıldı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da meclis, isim konusunda varılan anlaşmanın ardından komşusu Makedonya'nın NATO üyeliğine ilişkin protokolü onayladı.

Toplam 300 sandalyeli mecliste 294 milletvekilinin katıldığı oylamada protokol, 153 milletvekilinin "evet" oyuyla geçti. Oylamada, 140 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

İktidardaki SYRIZA vekillerinin yanı sıra Potami (Nehir) partisinin desteğini alan protokole, ana muhalefetteki Yeni Demokrasi (ND) ve hükümetin eski ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) karşı çıktı.

Oylama sonunda 13 oy farkla geçen protokol sayesinde, yaklaşık 28 yıllık "isim sorunu"nu, ülkenin adını "Kuzey Makedonya" olarak değiştirerek çözecek anlaşma kapsamında son adım atılmış oldu.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, milletvekillerine yaptığı konuşmada, anlaşmanın geçmesine vesile olan vekillere teşekkür ederek, "Tehdit ve şantajlara rağmen, vatanperverlik görevimizi yerine getirdiğimize inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bugünkü kararın ülkenin geleceğini bağladığını belirten ND Lideri Kiriakos Miçotakis ise halkın çoğunluğunun anlaşmaya karşı olduğunu savundu ve anlaşmayı "ulusal yenilgi" olarak niteledi.

Balkanlar'ın iki komşu ülkesi Yunanistan ile Makedonya arasında, Makedonya'nın eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana devam eden isim sorunu, iki ülke başbakanlarının katılımıyla 17 Haziran'da imzalanan Prespa Anlaşması ile çözüme kavuşmuştu.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayla ilgili önce Makedonya'da ardından Yunanistan'da gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasıyla tarihi meselenin çözümünde sona gelinmişti.

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Makedonya NATO Yunanistan

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