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Yunanistan: Meriç'te 40 bin düzensiz göçmene engel olduk

28.05.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan 2022 yılının ilk dört ayında Meriç Nehri'ni geçmeye çalışan yaklaşık 40 bin düzensiz göçmene engel olduklarını açıkladı.

Yunanistan: Meriç'te 40 bin düzensiz göçmene engel olduk

Yunanistan yıl başından bu yana Meriç Nehri üzerinden ülkeye giriş yapmaya çalışan 40 bin düzensiz göçmene engel olunduğunu açıkladı.

Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Teodorikakos, Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, "2022'nin ilk dört ayında, yaklaşık 40 bin yasa dışı göçmen ülkeye kanunlara aykırı bir biçimde giriş yapmaya çalıştı" dedi. Bu kişilerin Meriç'te durdurulduğunu söyleyen Teodorikakos, "Ülkemize, sınırlarımıza yönelik her tehdidi etkin bir biçimde püskürtüyoruz" diye konuştu.

2020 yılında sınır kontrollerini güçlendiren Atina, Ankara'yı insan kaçakçılarına karşı gerekenleri yapmamakla suçluyor. Teodorikakos Yunan televizyonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "çaresiz durumdaki insanların geçişini sağlayan kaçakçıları hoş görmemesi ve bu durumları teşvik etmemesi" gerektiğini dile getirdi.

Yunanistan ile Türkiye arasında doğal sınır oluşturan Meriç Nehri'nde su seviyesinin azaldığı ve bu nedenle son günlerde geçişlerin arttığı belirtiliyor.

Bir yılda yüzde 30 artış

Yunanistan Göç Bakanlığı kaynakları, ülkeye göçün 2022'nin ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 oranında daha fazla olduğunu söyledi.

Yunanistan Mart 2020'de sınır kontrollerini artırmıştı. Sınırın belli bölümlerine kamera sistemleri ile radarlar yerleştirilmiş ve 40 kilometre uzunluğunda, beş metre yüksekliğinde çelik çit inşa edilmişti.

Yunanistan Göç Bakanlığı'nın verilerine göre bu yıl içinde ülkeye iltica başvurusunda bulunmak üzere 3 bin sığınmacı geldi. Sığınmacıların bin 100'ünün geçen Nisan ayında geldiği kaydedildi.

AFP / EC,ET

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Yunanistan
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