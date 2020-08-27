Yunanistan-Mısır anlaşması Yunan parlamentosunda onaylandı

Mısır ile Yunanistan arasında ay başında imzalanan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması Yunan parlamentosundan geçti.

Mısır ile Yunanistan’ın Akdeniz sınırlarının büyük bir kısmının belirlendiği ve iki ülke arasında yer alan, petrol ve gaz rezervlerinin bulunduğu bölgede Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan edilmesi konusunda uzlaşıldığı anlaşma Perşembe günü Yunan parlamentosundaki oturumdan gerekli oyu alarak kabul edildi. Oylamada 300 milletvekilinin 178’inin anlaşma leyhinde oy kullandığı belirtildi.

Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas Perşembe günü yaptığı açıklamada “Türkiye’nin yasa dışı faaliyetleri” nedeniyle anlaşmanın Yunanistan tarafından onaylanmasının “çok acil” olduğunu belirtmişti.

Anlaşma geçen hafta Mısır parlamentosunda yapılan oylamada da kabul edilmişti.

Türkiye, Yunanistan ile Mısır arasında varılan bu anlaşmasının açıklanmasının ardından kendisi için “yok hükmünde” olduğunu açıklamıştı. Mısır ile Yunanistan’ın vardığı anlaşma, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile 2019 yılında imzaladığı deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının ardından gelmişti. Mısır ve Yunanistan, bu anlaşmanın uluslararası hukukun ihlali olduğunu savunuyor.