HABER

Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ile ilgili 'temelsiz atıfları'na sert tepki!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 02:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üçlü zirve toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, Türkiye'ye yapılan temelsiz atıfların esefle karşılandığını bildirdi. Aksoy, "1963-1974 yıllarında Kıbrıs Rum tarafınca Kıbrıs Türk halkına uygulanan mezalimin unutularak, Kıbrıs sorununun, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'nın verdiği hakka dayanarak gerçekleştirilen Barış Harekatı'na bağlanmaya çalışılmasının kabul edilemez." dedi.

Yunanistan-Mısır-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye ile ilgili 'temelsiz atıfları'na sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan-Mısır-GKRY üçlü zirvesinin ardından yayımlanan ortak bildiriye ilişkin bir soruya yönelik yaptığı yazılı açıklamada, "Yunanistan'ın Girit adasının Elunda kentinde, 10 Ekim'de düzenlenen Yunanistan-Mısır-GKRY üçlü zirve toplantısı sonunda yayımlanan ortak bildiride, ülkemize yapılan temelsiz atıflar esefle karşılanmıştır." ifadesini kullandı.

"BARIŞ HAREKATINA BAĞLANMAYA ÇALIŞMASI KABUL EDİLEMEZ"

Aksoy, Kıbrıs Adası'nda 1963-1974 yıllarında Kıbrıs Rum tarafınca Kıbrıs Türk halkına uygulanan mezalimin unutularak, Kıbrıs sorununun, Türkiye'nin 1960 Garanti Antlaşması'nın verdiği hakka dayanarak 1974'te gerçekleştirdiği Barış Harekatı'na bağlanmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hami Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda, Kıbrıs Türk halkının Ada'nın ortak sahibi olmasından kaynaklanan haklarının ve çıkarlarının korunmasına yönelik çabalarımız kararlılıkla sürdürülecektir. Bölgede Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hakları ve çıkarları hilafına adım atanlar, bölgede Türkiye'yi yok saymaya kalkışanlar, emellerine asla ulaşamayacaklardır."

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile beraberindeki heyetler, Girit Adası'nda 10 Ekim'de 6'ncısı düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Çipras, zirve sonrasında yaptığı açıklamada, Mısır ile Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarının en kısa sürede belirlenmesi konusunda anlaştıklarını belirtmişti. (AA)

PARTNERHamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?Hamile Kalamıyorum, Ne Yapmalıyım?
GÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tır yangınıGÜNCELLEME - Anadolu Otoyolu'nda tır yangını
Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklamaRahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy Yunanistan mısır Güney Kıbrıs

En Çok Okunan Haberler

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Brunson'ın tahliyesi sonrası Fatih Portakal'dan olay mesaj

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama

Rahip Brunson Türkiye'den ayrıldı! ABD'den yeni açıklama

Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı

Şırnak'tan kötü haber geldi: 12 asker yaralı

ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

ABD'li Rahip Brunson evinden ayrıldı, ABD'ye gidiyor

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.