HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yunanistan, Mısır ve GKRY liderleri Atina'daki üçlü zirvede bir araya geldi

Yunanistan, Mısır ve GKRY liderleri Atina'daki üçlü zirvede bir araya geldi

19.10.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Mısır arasında Atina'da düzenlenen 9. Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan ortak bildiride, üç taraf arasındaki iş birliğinin devam etmesine karar verildiği, bu kapsamda, merkezi Güney Lefkoşa'da olacak daimi bir sekreterlik kurulmasında hemfikir olunduğu bildirildi. Bildiride Türkiye'nin bölgede "uluslararası hukuka uymayan provokatif eylemlerde bulunduğu" iddia edilerek, buna son verilmesi istendi.

Yunanistan, Mısır ve GKRY liderleri Atina'daki üçlü zirvede bir araya geldi

Bildiride, GKRY ve Mısır arasında elektrik bağlantısı oluşturulmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalandığı ve bu anlaşmanın sadece taraf ülkeler değil, Avrupa'nın da enerji güvenliğine katkı sağlayacağı savunuldu.

Tarafların, gaz arama ve taşımasına yönelik üçlü iş birliğinin sürdürülmesini arzuladıkları belirtilerek, "Hidrokarbon kaynaklarının bulunmasının bölgesel istikrar ve refah için katalizör olacağına inanmaya devam ediyoruz." ifadesine de yer verildi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE PROVOKATİF EYLEMLERDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Türk araştırma gemilerinin Kıbrıs Adası yakınlarında yaptıkları sondaj ve sismik araştırmaları tarafların kabul etmediği aktarılan bildiride, Türkiye'nin bölgede "uluslararası hukuka uymayan provokatif eylemlerde bulunduğu" iddia edilerek, buna son verilmesi istendi.

Bildiride, Maraş'ın yeniden açılmasına ilişkin olarak atılan adımlar eleştirilirken, Libya, Suriye, göç sorunu, iklim krizi, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan elektrik bağlantısına ilişkin anlaşma ve salgın gibi konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

"TÜRKİYE'NİN KOMŞULARINA BAKIŞI BÖLGE BARIŞI İÇİN BİR TEHDİT"

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki komşularına bakışının bölgede barış için bir tehdit olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamadığını" ileri sürdü.

SİSİ, DOĞAL GAZ TRAFİĞİNİN ÜLKESİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İSTEĞİNİ BELİRTTİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise elektrik ve doğal gaz alanında taraflar arasında öngörülen iş birliğine vurgu yaparak, sıvılaştırılmış doğal gazın Mısır üzerinden Yunanistan, Balkanlar ve Orta Avrupa'ya ulaştırılmasını arzuladıklarını kaydetti.

Ortak basın toplantısında Kıbrıs meselesine vurgu yapan GKRY Lideri Nikos Anastasiadis ise iki devletli çözümden yana olmadıklarını söyledi. (AA)

ABD'den Doğu Akdeniz açıklamasıABD'den Doğu Akdeniz açıklaması


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor? Türk bilim insanları buldu! Sürüntü testi tarih mi oluyor?
Dehşeti yaşadılar! Eğitim gemisi yaya köprüsüne çarptıDehşeti yaşadılar! Eğitim gemisi yaya köprüsüne çarptı
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ne Türkiyeymiş be hepsi düşman. Sorarsanız insan hakları, demokrasi naaraları atarlar. Darbeciyle el ele poz verirler.

En Çok Okunan Haberler

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

Sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş’ta milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son seçim anketleriyle ilgili açıklama

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Gerçeği öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı! 5 TL'lik kazı kazanla 200 bin lira kazandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.