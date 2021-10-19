Yunanistan, Mısır ve GKRY liderleri Atina'daki üçlü zirvede bir araya geldi

Bildiride, GKRY ve Mısır arasında elektrik bağlantısı oluşturulmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalandığı ve bu anlaşmanın sadece taraf ülkeler değil, Avrupa'nın da enerji güvenliğine katkı sağlayacağı savunuldu.

Tarafların, gaz arama ve taşımasına yönelik üçlü iş birliğinin sürdürülmesini arzuladıkları belirtilerek, "Hidrokarbon kaynaklarının bulunmasının bölgesel istikrar ve refah için katalizör olacağına inanmaya devam ediyoruz." ifadesine de yer verildi.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE PROVOKATİF EYLEMLERDE BULUNDUĞU İDDİA EDİLDİ

Türk araştırma gemilerinin Kıbrıs Adası yakınlarında yaptıkları sondaj ve sismik araştırmaları tarafların kabul etmediği aktarılan bildiride, Türkiye'nin bölgede "uluslararası hukuka uymayan provokatif eylemlerde bulunduğu" iddia edilerek, buna son verilmesi istendi.

Bildiride, Maraş'ın yeniden açılmasına ilişkin olarak atılan adımlar eleştirilirken, Libya, Suriye, göç sorunu, iklim krizi, Mısır ve Yunanistan arasında imzalanan elektrik bağlantısına ilişkin anlaşma ve salgın gibi konularda da görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

"TÜRKİYE'NİN KOMŞULARINA BAKIŞI BÖLGE BARIŞI İÇİN BİR TEHDİT"

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki komşularına bakışının bölgede barış için bir tehdit olduğunu ve Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamadığını" ileri sürdü.

SİSİ, DOĞAL GAZ TRAFİĞİNİN ÜLKESİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İSTEĞİNİ BELİRTTİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ise elektrik ve doğal gaz alanında taraflar arasında öngörülen iş birliğine vurgu yaparak, sıvılaştırılmış doğal gazın Mısır üzerinden Yunanistan, Balkanlar ve Orta Avrupa'ya ulaştırılmasını arzuladıklarını kaydetti.

Ortak basın toplantısında Kıbrıs meselesine vurgu yapan GKRY Lideri Nikos Anastasiadis ise iki devletli çözümden yana olmadıklarını söyledi. (AA)



