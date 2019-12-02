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Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.12.2019 10:50 | Son Güncelleme

Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis 3-4 Aralık'ta Londra'da yapılacak zirve sırasında NATO'dan Türkiye'ye kınama talep edecek.

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kongresinin kapanışında konuşan Miçotakis ülkesinin Türkiye'nin yaptığı hiç bir provokasyonu cevapsız bırakmayacağını söyledi.

Avrupa Parlamentosu'ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) de desteğini aldıklarını belirten başbakan "üyelerinin biri açıkça uluslararası hukuku çiğiniyorken ve bir diğer üyeyi karşısında almışken NATO gibi bir ittifakın kenarda durup sessiz kalması mümkün değildir" sözlerini kullandı.

Miçotakis üyeler arasında eşit mesafede durmanın bölgede hiç bir zaman gerginlikten yana olmayan Yunanistan'ın aleyhine olduğunu fakat ülkesinin kendisini güvenle, ağırbaşlılıkla ve etkin bir şekilde korumasını bildiğini vurguladı.

Pavlopulos: Türkiye uluslararası arenada kendini yalnızlaştırma ve değersizleştirme yolunda
Öte yandan Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos da cumartesi günü yaptığı bir konuşmada "Türkiye kendisini uluslararası arenada yalnızlaştıracak ve değersizleştirecek kaygan bir yolda yürüyor," sözlerini kullandı.

"Biz Yunanlar olarak bireysel karakteri her ne olursa olsun insanlara hizmet etmeye kararlıyız," ifadelerini kullanan Pavlopulos bu nedenle Türkiye gibi uluslararası ve Avrupa kanunlarını hiçe sayarak insanları ve insanlık prensiplerini zalimce hedef alanlara gerekli cevabı vereceklerini vurguladı.

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama çalışmaları ile ilgili Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler gerilirken Atina yönetimi hafta içerisinde Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasına tepki göstermişti. Yunanistan, Libya'nın Atina büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep ettiği, talebin yerine getirilmemesi halinde büyükelçiyi sınır dışı edeceğini bildirdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Başbakan NATO

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