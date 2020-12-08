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Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

08.12.2020 09:49 | Son Güncelleme:
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Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 16 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 4 Aralık Cuma günü saat 16.40’da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.Kurtarılan 16 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 16 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında 4 Aralık Cuma günü saat 16.40’da bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan 16 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.

Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

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