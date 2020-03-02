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  4. Yunanistan ölüme terk etti! Göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

Yunanistan ölüme terk etti! Göçmenleri sahil güvenlik kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

Türkiye’den deniz yoluyla Yunanistan’a göçmek isteyen mülteciler Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ölüme terk edildi.

Orta hatta botları sürüklenen ve Yunan ekiplerince botlarının benzin hortumları kesilen Afganistan uyruklu 35 mülteciyi Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Afgan aile Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin adeta kendilerini ölüme terk ettiğini açıkladı.
Savaş nedeniyle kendi memleketinde iş bulamayan Afganistan uyruklu ailenin fertleri, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde İHA ekibine konuştuktan sonra botlarla Midilli Adası’na hareket etti.

Deniz yolu ile Yunanistan’a geçmek üzere denize açılan göçmenler, Yunanistan karasularına girdiklerinde, Yunan Sahil Güvenlik botları tarafından orta hatta sürüklendi. Göçmenlerin botlarının benzin hortumları kesilerek hareket etmelerine engel olundu. Göçmenlerin imdadına yine Türkiye yetişti.

'BİZİ ÖLÜME TERK ETTİLER'

Yunan askerlerinin kendilerine çok kötü davrandığını belirten Afgan mülteci, "Bizi ölüme terk ettiler. Denizin ortasına geldiğimizde bizim botumuzun benzinini aldılar ve bize küfür ettiler. ’Bizi kurtarın’ dedik ama yardım etmediler. Denizin ortasında kaldık. Türk askerinden Allah razı olsun. Bizi gelip denizin ortasından kurtararak çıkardılar" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Yunan gömenler Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz

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