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Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 21:52 | Son Güncelleme

Çanakkale açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 34 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Ekim Pazar günü saat 07.20’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Çanakkale açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 34 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 25 Ekim Pazar günü saat 07.20’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 34 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.

Yunanistan ölüme terk etti, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

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