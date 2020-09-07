Yunanistan Ordusunu Güçlendiriyor

Yunan sözcü, “Türk hükümeti neredeyse her gün savaş tehdidinde bulunuyor ve Yunanistan’a yönelik provokatif açıklamalar yapıyor. Biz de siyasi diplomatik ve operasyonel açıdan hazırlıklı olarak karşılık veriyoruz. Egemenlik haklarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklamada Yunanistan’ı, Doğu Akdeniz geriliminin çözümü konusunda görüşmelere katılması, aksi takdirde bunun sonuçlarına katlanması gerektiği konusunda uyarmış, “Sorun kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmaları. Ama bunun böyle olmadığını Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyaset ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar” demişti.

Yunanistan medyasında yer alan haberlerde savunma endüstrisini geliştirme çabaları kapsamında Fransa’dan Rafale savaş uçakları ve en az bir gemi satın alabileceği belirtilmişti. Yunan hükümeti sözcüsü Petsas, Miçotakis’in Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Korsika’da yapılacak Avrupa Birliği Akdeniz ülkeleri toplantısı sırasında bir araya geleceklerini söyledi.

Yunanistan geçtiğimiz hafta askeri harcamaları arttırmak ve Corona virüsü salgınından etkilenen iş yerlerine maddi destek sağlamak amacıyla devlet tahvillerini satarak 2,5 milyar dolarlık bir kaynak elde etmişti.

NATO askeri yetkilisi Ankara’da temaslarda bulundu

Pazartesi günü üst düzey bir NATO yetkilisi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve üst düzey askeri yetkililerle Ankara’da bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim ve iki NATO müttefiki arasında bir kaza ya da çatışmanın önlenmesine yönelik NATO girişimi vardı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Bakan Hulusi Akar’ın NATO Askeri Komitesi Başkanı General Stuart Peach’e, Türkiye’nin NATO’nun girişimine destek verdiğini, sorunların çözümü için komşu ülkelerle iyi ilişkiler ve diyaloga önem verdiğini; ancak Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını korumaya kararlı olduğunu söylediği belirtildi.

Yunan bakan: “Ya diyalog ya yaptırım”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise “Türkiye’nin BM Sözleşmesi’ni ihlal ederek hukuki haklarını kullanmak istediklerinde komşularına savaş tehdidinde bulunan tek bölge ülkesi olduğunu” söyledi.

Atina’yı ziyaret eden Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile basın toplantısında konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı, “ülkesinin Türkiye ile diyaloğa hazır olduğunu ancak bu diyaloğun uluslararası hukuka dayanması gerektiğini, görüşmelerin yalnızca kıta sahanlığı sınırlandırmasına yönelik olması gerektiğini” belirtti. Yunan bakan “Türkiye tercihini yapmalı. Tehditler olmadan diyalog ya da yaptırım” dedi.

