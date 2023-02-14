HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Yunan olduğumuzu söyleyince bize herkes kucak açtı

Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Yunan olduğumuzu söyleyince bize herkes kucak açtı

14.02.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Türkiye'ye yardıma koşan ilk yabancı ekiplerden olan Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) ülkesine döndü. Basın toplantısında deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatan EMAK ekibi, Türkiye'de büyük ilgi ve sevgiyle karşılandıklarını anlattı. Sağlık Ekibi Başkanı Sokratis Dukas, "Her nereye gidersek gidelim, Yunan olduğumuzu söyleyince bize herkes kucak açtı." diye konuştu.

Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı: Yunan olduğumuzu söyleyince bize herkes kucak açtı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'ye gelen Yunan ekip, büyük ilgi ve sevgiyle karşılandıklarını anlattı. Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı ekip, ülkelerine dönmelerinin ardından İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında izlenim ve deneyimlerini aktardı.

"AİLEDEN BİRİ GİBİ DAVRANDILAR"

Türk basınında Yunan arama kurtarma ekibi için yayımlanan "dostluk" mesajlarını yorumlayan ekip, Türk halkının, yaşadıkları zorluklara rağmen kendilerine son derece dostane ve "aileden biri" gibi davrandığını belirtti.

Depremzedelerin yaşadıkları zorlukları bir yana bırakıp kendilerine çay, yemek, tatlı gibi ikramlarda bulunmaya çalıştığını ifade eden ekip, Türk halkıyla aralarında çok güzel bir iletişim oluştuğunu dile getirdi.

YN2

"BİZE HERKES KUCAK AÇTI"

Sağlık Ekibi Başkanı Sokratis Dukas, "Her nereye gidersek gidelim, Yunan olduğumuzu söyleyince bize herkes kucak açtı." diye konuştu.

O ekibi ilk defa yurt dışına yolladılar! Ellerinde Türk bayrağı ile Hatay'a geldiler O ekibi ilk defa yurt dışına yolladılar! Ellerinde Türk bayrağı ile Hatay'a geldiler

Ekip, 7-8 yaşındaki bir çocuğun kendilerine bisküvi ikram etmesini, kurtarılan kişilerin ve yakınlarının yaşadığı mutluluğu, enkaz etrafındaki bir parkta her şeye rağmen oynayan çocukları, unutamayacakları anıları arasında sıraladı.

YN33
Arama Kurtarma Ekibi Başkan Yardımcısı Aravanis Efthimis ise Avrupa Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde arama kurtarma çalışmalarında gösterilen uluslararası dayanışmalara değinerek, ilk yardımın her zaman komşudan beklendiğini ve çoğunlukla komşudan geldiğini ifade etti.

Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo, Türkiye'de ölmüştü! Gerçek sebebi belli oldu Meksikalı arama kurtarma köpeği Proteo, Türkiye'de ölmüştü! Gerçek sebebi belli oldu

Efthimis, ülkeler arasında böylesi dayanışmaların önemli olduğunu vurguladı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görüntüler İstanbul'dan, sosyal medyada gündem oldu: '10 bin TL'lik tabut'Görüntüler İstanbul'dan, sosyal medyada gündem oldu: '10 bin TL'lik tabut'
'Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...''Yüzde yüzünü yıkıyoruz bir apartmandan 150 cenaze...'
8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da 209. saat müjdesi! Enkaz altından peş peşe kurtarıldılar... İlk yaptığı hareket tüyleri diken diken etti

Hatay'da 209. saat müjdesi! Enkaz altından peş peşe kurtarıldılar... İlk yaptığı hareket tüyleri diken diken etti

Binanın nasıl ayakta kaldığını görenler inanamadı!

Binanın nasıl ayakta kaldığını görenler inanamadı!

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok'

Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! 'Sana verecek 1 yıl değil, 1 günümüz bile yok'

Seçimler ertelenecek mi? Bir açıklama da Mansur Yavaş'tan

Seçimler ertelenecek mi? Bir açıklama da Mansur Yavaş'tan

Peş peşe açıklandı! Kredi borçlarına erteleme

Peş peşe açıklandı! Kredi borçlarına erteleme

'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı!

'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.