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Yunanistan parlamentosu, batıdaki kara sularının 12 mile çıkarılmasını onayladı

20.01.2021 21:45 | Son Güncelleme:
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Yunanistan parlamentosu, batıdaki kara sularının 12 mile çıkarılmasını onayladı

Yunanistan parlamentosu, Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın, ülkenin batısında kalan İyonya denizindeki kara sularının 6 milden 12 mile uzatılması ile ilgili yasa tasarısını çoğunluk oyuyla kabul ederek, yasa haline getirdi.

Yunanistan parlamentosu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin batısında kalan İyonya denizindeki kara sularının 6 milden 12 mile uzatılması ile ilgili yasa tasarısını çoğunluk oyuyla kabul ederek, yasa haline getirdi.

Onaylanan yasa, Yunanistan'ın kuzey batısındaki Korfu adasından; en güneyideki Mora yarımadasının orta ayağındaki Tainaro ucunun batısına kadar olan kara suları 12 mile uzatılmış oldu.

300 sandalyelik parlamentoda ismen yapılan oylamada, Yunanistan Komunist Partisi'nin (KKE) kullandığı 16 çekimser oyun dışında, muhafazakar iktidar partisinden başka sol ve sağ eğilimli tüm muhalefet partilerinin toplam 284 kabul oyu ile tasarı yasa haline getirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias "İyonya denizindeki kara sularının 12 mile uzatılmasıyla Yunanistan'ın egemenlik sahasının 13 bin kilometrekare genişlediğinden" söz etti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 3 gün süren parlamento oturumunun kapanış konuşmasında, "Yunanistan'ın, kara sularını 12 mile uzatma hakkının 1982 Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nden kaynaklandığını" söyledi ve "geri kalan deniz bölgelerinde de kullanma hakkını saklı tuttuğunu" belirtti.

Mitsotakis bu konuda Yunanistan'ın Girit adasının güneyinden doğusuna kadar olan kara suları gibi; tüm deniz bölgelerindeki kara sularını de 12 mile uzatma hakkının saklı tutulduğunu ve bu hakkını "zamanı geldiğinde ve gerek görüldüğünde kullanabileceğine" dikkat çekti.

Türkiye ise 1996 yılında TBMM'de alınan kararla "Yunanistan'ın Ege'deki karasularını 12 mile uzatmasını savaş nedeni (casus belli) kabul edeceğini" açıklamıştı.

Miçotakis, ülkesinin Türkiye ile ilişkilerini değerlendirirken de "iki ülke arasındaki deniz yetki alanlarının belirlenmesini öngören görüşmelerin başlayacağını" söyledi ve "-Tahrikler biter; görüşmeler başlar- sözümüzün arkasında durduk" dedi.

Yunanistan'ın geçtiğimiz yaz aylarında gerek İtalya gerekse Mısır ile arasındaki deniz yetki alanlarını belirleyen anlaşmaları örnek gösteren Miçotakis, "Eğer yine anlaşamazsak komşumuz Arnavutluk ile yapacağımız gibi, Uluslararası Lahey Adalet Divanına başvurabiliriz" şeklindeki önerisini yineledi.

Miçotakis 25 Ocak'ta başlayacak olan Türk/Yunan istikşafi görüşmelerinin "2016'da kesildiği yerden devam edeceğini" ancak Yunanistan'ın "kendi egemenliğini ilgilendiren konuları asla müzakere etmeyeceğini" de sözlerine ekledi.

Yunanistan, Türkiye'nin son zamanlarda gündeme getirdiği "Ege'deki Yunan adalarının silahlardan arındırılması; hava ve deniz sahalarının eşitsizliği ve bazı kayalık ve adacıkların aidiyeti belli olmadığı" gibi konuları "kendi egemenliğini ilgilendirdiği" gerekçesiyle müzakere edemeyeceğini açıklıyor.

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