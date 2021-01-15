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Yunanistan parlamentosundan Fransa’dan 18 Rafale tipi savaş uçağının alınmasına onay

15.01.2021 00:20 | Son Güncelleme:
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Yunanistan parlamentosundan Fransa’dan 18 Rafale tipi savaş uçağının alınmasına onay

Yunanistan parlamentosu, Fransa’dan 18 adet Rafale tipi savaş uçağının alınması yönündeki yasa tasarısını onayladı.

Yunanistan, askeri kapasitesini arttırmaya devam ediyor. Yunanistan parlamentosu, Fransız havacılık şirketi Dassault Aviation tarafından üretilen Rafale tipi savaş uçağından 2,5 milyar Euro karşılığında 18 adet alınması yönündeki yasa tasarısını onayladı.

Hükümet, 6’sı yeni 12’si kullanılmış olan 18 Rafale savaş uçağının alınması yönündeki anlaşmanın bu ay sonunda başkent Atina’da imzalanmasının beklendiğini ve ilk teslimatların bu yılın ilk yarısında yapılmasının planlandığını aktardı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis hükümeti, silahlı kuvvetlere yatırım yapmak, personel sayısını arttırmak, yeni fırkateynler, helikopterler ve insansız hava araçları satın almak ve mevcut F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek istediklerini belirtmişti.

Miçotakis yerel bir televizyon kanalına verdiği demeçte ise, parlamentonun Yunanistan’ın İyon Denizi’ndeki batı karasularını 6’dan 12 deniz miline çıkaran bir tasarıyı önümüzdeki hafta oylamasının yapılacağını ifade etti.

Öte yandan Yunanistan, 2021 için bütçesinde silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırarak, 5,49 milyar Euro’ya yükseltmişti. Yunanistan, savunma harcamaları içinde silahlanmaya ise 2,5 milyar Euro ayırmıştı. (İHA)

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