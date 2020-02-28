Yunanistan Pazarkule sınır geçişini kapattı

Türkiye'nin Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacılara "açık kapı politikası" uygulayacağını duyurmasının ardından, Yunanistan ve Bulgaristan sınır kapılarında yoğunluk artıyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır kapılarından biri olan Pazarkule'ye yönelen yaklaşık 100 göçmen, buradan geçerek, hududun Yunanistan tarafındaki Kastanies (Kestanelik) Sınır Kapısı'na yürüdü. Ancak göçmenler, Yunan askerlerinin tampon bölgeye otobüslerle set oluşturması üzerine Yunanistan'a giremedi.

Yunan askerlerinin, ara bölgede biriken kişileri Türkiye'ye dönmeleri konusunda ikna etmeye çalıştığı ve zaman zaman da korkutmak için ses bombası kullandığı ifade ediliyor. Mültecilerin ise Türkiye'ye dönmeyi kabul etmediği ve tampon bölgede bekleyişlerini sürdürdüğü aktarılıyor. Yunan güvenlik güçleri de bunun üzerine Pazarkule Sınır Kapısı'nı Türkiye'den Yunanistan'a araçlı ve yaya geçişlerine kapattı.

Atina sınır hattında denetimlerini artırıyor

Diğer yandan Atina, Türkiye ile gerek deniz gerek ise karadaki sınır hatlarında denetimlerini artırdı. Ayrıca sınır hattında görev yapan görevli sayısının da ikiye katlandığı bildiriliyor.