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Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 10:54 | Son Güncelleme

Edirne’de, Türkiye-Yunanistan sınır hattında kaçak göçmenlerin ‘geri itme’ dramı devam ediyor.

Edirne’de, Türkiye-Yunanistan sınır hattında kaçak göçmenlerin ‘geri itme’ dramı devam ediyor. Yunan polisi tarafından elektrikli şokla etkisiz hale getirildikten sonra plastik mermi sıkılan ve sopalarla öldüresiye dövülen göçmenler, Meriç Nehri’ne atıldı.
Sınır hattında görevli Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlık piyade birlikleri ‘hudut kartalları’ tarafından tespit edilen göçmenler, hemen koruma altına alınarak, ilk yardım müdahaleleri yapıldı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’nde bakım ve koruma altına alındı.
Irak uyruklu İbrahim Hıdır (35), Mısır uyruklu Hasan Mahmut (18) ve Ahmet Samir (26), İstanbul Esenyurt’ta göçmen kaçakçıları ile anlaştıktan sonra Türkiye’den yasa dışı yollarla 9 kişilik grup içerisinde Edirne üzerinden Yunanistan’ın Dimetoka şehrine ulaştı. Dimetoka’dan Selanik’e geçmeye çalışırken otogarda Yunan polisleri tarafından tutulup karakolu götürüldüklerini söylediler. Karakol içerisinde kendileri gibi yaklaşık 35 kaçak göçmenin daha tutulduğunu belirten, göçmenler yaklaşık 2 gün karakolda kaldıklarını belirtti.

Plastik mermi, elektrikli şok cihazı ve daha fazlası
6 Yunan polisi gözetiminde 10’arlı gruplar halinde 2 polis refaketinde botlarla Türkiye tarafına geri gönderildiklerini belirten göçmenler, karakolda başlayan darp ve şiddetin Meriç Nehri kıyısında ve botta devam ettiğini söyledi. Geri itme olayını yaşayan göçmenler, sopalarla kollarına vurduklarını, plastik mermilerle bacaklarına vücutlarının çeşitli yerlerine ateş edildiğini, elektrikli şok cihazları ile müdahale ettiklerini ve ağır darba maruz kaldıklarını belirttiler.

Türk askeri sahip çıktı
Türkiye-Yunanistan sınır hattında Meriç Nehri civarında hudut kartalları tarafından yakalanan göçmenler, hemen sağlık kontrolünden geçirildi ve tedavi altına alındı. Tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim eden yaralı göçmenlerin tedavisi burada da devam etti. Yaşadıkları dehşet anlarını anlatan göçmenler, “Bizlere konuşma fırsatı bile vermeden vurmaya başladılar, plastik mermi ile sıktılar, şok tabancası kullandılar. Ters kelepçe ile bağladılar. Tüm kıyafetlerimizi aldılar. Yanımızdaki eşyaları aldılar" dedi.

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor

Yunanistan polisinin ‘göçmen zulmü’ devam ediyor
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