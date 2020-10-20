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Yunanistan, S-300'ün testine hazırlanıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 20.10.2020 14:02 | Son Güncelleme

Yunanistan, S-300 hava ve füze savunma sistemini test etmeye hazırlanıyor.

Yunanistan, S-300'ün testine hazırlanıyor

Girit'te NATO atış alanında yapılması planlanan test atışına yönelik NATO üyesi ülkelerin sessiz kalması ise dikkat çekti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, Girit Meydanı’nda konuşlu S-300 hava ve füze savunma sistemini test etmeye hazırlanıyor.

Girit Adası’nda bulunan NATO'ya bağlı atış alanında test atışlarının icra etmeye hazırlanan Yunanistan'ın, sistemi modernize ederek S-400 sistemin yeteneklerine yakın hale getirme planları üzerinde çalıştığı belirtildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Rusya'dan tedarik ettiği sistem Türkiye’nin tepkisi üzerine 1997'de GKRY tarafından Yunanistan’a bazı askeri teçhizat karşılığında devredilmişti. Uzun süre gayri faal olan sistem bakım onarımının tamamlanmasının ardından 2013’te faal hale getirildi. Daha önce 13 Aralık 2013'te test atışı yapılan sistemin, geçen 7 senenin ardından ikinci test atışının yapılması planlanıyor.

Güvenlik uzmanları, Yunanistan'ın planladığı test atışına NATO üyesi ülkelerin ses çıkarmamasına tepki gösterdi. Bunu ikiyüzlü bir yaklaşım olarak nitelendiren uzmanlar, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ciddi hava ve füze tehdidine dikkati çekti.

Türkiye'nin geçerli ve hayati güvenlik endişelerini gidermek maksadıyla teknoloji transferi, teslimat takvimi, fiyat ve ortak üretim gibi geçerli tedarik ilkeleri doğrultusunda bir zorunluluk olarak S-400 uzun menzilli bölge hava savunma sistemini tedarik ettiğini ifade eden uzmanlar, bu konuda Türkiye'ye yönelik yaptırım tehditlerinin izah edilebilir yanı olmadığını vurguladı. Uzmanlar, bu konuda Türkiye aleyhinde konuşanların Yunanistan'ın faaliyetlerine karşı sessiz kalmasını da dikkat çekici olarak nitelendirdi.

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