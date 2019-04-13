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Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Yunanistan Donanması'na ait P71 Borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi 'HS Ritsos', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Yunanistan Donanması'na ait P71 Borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi 'HS Ritsos', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden bugün saat 14.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Yunanistan Donanması'na ait P71 Borda numaralı hızlı saldırı füze gemisi 'HS Ritsos', Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra, saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne doğru yol alan Yunanistan savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

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