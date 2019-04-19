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Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis'ten S-400 yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:21 | Son Güncelleme

Evangelos Apostolakis: "(Türkiye'nin S-400 alması) Bölgede (Ege), hava sahası kontrolü anlamında durumu tamamıyla değiştirecek"

ATİNA (AA) - Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının Ege bölgesindeki hava sahası kontrolü anlamında durumu tamamıyla değiştireceğini söyledi.

Apostolakis, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki meselelerle ilgili konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ikili ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Evangelos Apostolakis, "Bir araya gelip konuştuğumuz zaman görüşleri samimi ve iki bakan olarak Ege'de tansiyonun düşürülmesi için yetkilerimiz çerçevesinde yollar arıyoruz." dedi.

Apostolakis, Türkiye'nin birinci sorununun Yunanistan olmadığına işaret ederek, yine de Türkiye'nin "bazen kuvvetlice, bazen dengeli bir şekilde" hak iddialarında bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

Ege Denizi'nde bir askeri kaza veya olay tehlikesine yönelik bir endişesi olmadığını dile getiren Yunan Bakan, "Eğer hata yapmazsak böyle bir şey olmaz." diye konuştu.

Evangelos Apostolakis, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin ise "Bölgede (Ege), hava sahası kontrolü anlamında durumu tamamıyla değiştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan Hava Kuvvetlerini güçlendirmeleri gerektiğini de vurgulayan Apostolakis, Türkiye ile durumu dengelemek için F-35 veya farklı modelde savaş uçaklarının alımı ve mevcut jetlerin modernizasyonuna ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

Yunanistan, S-300 hava savunma sistemi bulunduran NATO üyesi 3 ülke arasında yer alıyor.

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Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis

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