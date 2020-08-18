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Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.08.2020 18:56 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, geçen hafta 'kazayla' Türk gemisine çarpan Yunan fırkateyninin kaptanını tebrik etti.

Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti

Yunan Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre, Limnos adlı Yunan gemisinin kaptanı Ioannis Salaries, Bakan Panagiotopoulos'a görevini yaptığını ifade etti.

Yunan gazetesi, Panagiotopoulos'un, kaptanı tebrik ederek olayın resmi olarak tanındığını yazdı.

ÇARPIŞMANIN 'KAZA' OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, Akdeniz'de Türk ve Yunan savaş gemilerinin küçük çaplı bir çarpışma olayına karıştıkları ileri sürülmüştü.

Yunan Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak Reuters'e yaptığı açıklamada, Yunanistan'a ait bir fırkateynin Türk savaş gemisiyle kafa kafaya çarpışmamak için manevra yaptığı ancak geminin arkasına hafifçe çarptığını söylemişti.

Bunun bir "kaza" olduğunu belirten kaynak, Yunan fırkateyninin hasar görmediğini belirtti. Türk savaş gemisinde ise hasar olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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