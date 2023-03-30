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Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor, Akar ile görüşecek

30.03.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'un Türkiye'ye geleceği bildirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek olan Yunan Bakan'ın depremlerin vurduğu Hatay’ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor, Akar ile görüşecek

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye geliyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Panagiotopoulos, Akar'ın daveti üzerine 4 Nisan Salı günü Hatay'a gelecek.

HATAY'I ZİYARET EDECEK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek Akar ve Panagiotopoulos, daha sonra baş başa görüşecek.

Akar ve Panagiotopoulos, 9 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

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Türkiye Yunanistan

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