ATİNA (AA) - Yunanistan Savunma Bakanı ve hükümetin küçük ortağı Bağımsız Yunanlar (ANEL) Partisi Genel Başkanı Panos Kammenos, Makedonya ile yapılan isim anlaşmasına ilişkin, "Anlaşma eğer Yunan parlamentosuna gelme noktasına ulaşırsa, bize hükümette kalmak için halkın verdiği bir yetki yok." dedi.

Kammenos, 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Selanik Fuarı'nda konuşma yaptı.

Yunanistan ve Makedonya arasında gerçekleştirilen anlaşmanın tamamen kendilerine ters düştüğünü vurgulayan Kammenos, "Anlaşma eğer Yunan parlamentosuna gelme noktasına ulaşırsa, bize hükümette kalmak için halkın verdiği bir yetki yok." diye konuştu.

Kammenos, hükümette oluşabilecek bir anlaşmazlığı engellemek için elinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, "Başbakan'a üç teklifim olacak. Birincisi Yunan halkının referandum ile anlaşmayı oylaması. İkinci seçenek, görüşmeleri dört yıllık hükümet döneminin bitişinden sonra yapmak. Üçüncüsü ise seçime gitmek." dedi.

Üsküp yönetiminin anlaşmayı ihlal ettiğini ileri süren Kammenos, Makedonya'daki referandumdan ne çıkarsa çıksın kararın Yunan halkı tarafından verilmesi gerektiğini savundu.