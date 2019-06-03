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Yunanistan Savunma Bakanlığında istifa

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 20:31 | Son Güncelleme

Yunanistan Savunma Bakanlığında görevli Korgeneral, erken seçim öncesi Türkiye ile güven artırıcı önlemlere ilişkin görüşmelerin dondurulması gerektiğini belirterek, istifa etti

ATİNA (AA) - Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemlere yönelik görüşmelerden sorumlu heyetin başkanı Korgeneral Nikos Zahariadis'in istifa ettiği bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığında Milli Savunma Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Genel Direktörlüğü Başkanlığını yürüten Zahariadis, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, Türkiye ile görüşmelerin yapılacak erken genel seçim öncesinde durdurulması gerektiğini belirtti.

Bu görüşünün kabul görmediğini kaydeden Zahariadis, "Üstlerinizle kritik bir meselede fikir ayrılığınız oluştuğu zaman yalnızca bir çözüm yolu vardır; o da istifa etmek. Ben de bunu yaptım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den aralarında diplomatların ve üst düzey askeri yetkililerin bulunduğu karma komisyon ile Yunanistan Savunma Bakanlığı heyeti arasında Ege Denizi'nde güven artırıcı önlemler ve iş birliğine yönelik görüşmeler 20-25 Mayıs tarihinde Atina'da gerçekleşmişti.

Görüşmelerin ikinci turunun ise Ankara'da yapılması planlandığı belirtilmişti.

Yunanistan'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ver yerel seçimler sonrası yenilgiye uğrayan hükümetteki SYRIZA partisi lideri ve Başbakan Aleksis Çipras, erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Olası erken seçim tarihi 7 Temmuz olarak belirlenirken, seçimlerden galip çıkan Yeni Demokrasi (ND) partisi yetkilileri, ülkenin geleceğini ilgilendiren kararların erken seçimlere kadar dondurulması gerektiğini savunuyor.

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