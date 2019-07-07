Yunanistan seçimleri: Syriza’nın sonu mu?

Anketler, Tsipras döneminin sonuna işaret ederken, iktidara en yakın isim olarak merkez sağ partisi Yeni Demokrasi’nin (ND) adı öne çıkıyor.Yunanistan ekonomik kurtarma programının sona ermesinin ardından ilk kez genel seçimler için sandık başına gitti. Yaklaşık dört ay öne çekilen seçimlere yönelik son kamuoyu yoklamaları Başbakan Aleksis Tsipras ve partisi Radikal Sol Koalisyon‘un (Syriza) döneminin sonuna geldiğine işaret ediyor.

Son anketlere göre, ana muhalefetteki merkez sağ partisi Yeni Demokrasi'nin (ND) oyların yüzde 36'sını alarak, yüzde 27'de kalacağı öngörülen Syriza'yı geride bırakması bekleniyor. Sandıktan bu yönde bir sonuç çıkması halinde Yeni Demokrasi 300 sandalyeli mecliste mutlak çoğunluğu elde etmiş olacak.

Üçüncü dönem için yarışan Tsipras'ın partisi Syriza'nın geçen Mayıs ayındaki Avrupa Parlamento'su seçimlerinden ağır bir yenilgiyle çıkmasının ardından ülkede erken seçim kararı alınmıştı.

Eski başbakanlardan Konstantinos Miçotakis'in oğlu olan Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis, oy kullanma merkezine giderken destekçileri tarafından "İşte başbakan geliyor" sloganları karşılandı. Radikal solcu bir başka grup ise oy kullanma merkezinin girişini bloke etmeye çalıştı.