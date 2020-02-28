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Yunanistan sınıra asker yığıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 11:54 | Son Güncelleme

Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı. Yunanistan sınıra asker yığıyor.

Yunanistan sınıra asker yığıyor!

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra mülteciler sınır hattından ve botlarla Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya akın etmeye başladı.

İlk fotoğraflar Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan geldi. Mülteci kafilesi lastik botlarla kıyıya ulaştı.

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Öte yandan Yunanistan sınıra asker yığarak bölgedeki güvenlik kontrollerini sıklaştırdı. Reuters'a konuşan üst düzey bir yetkili Yunanistan AB ve NATO yetkilileriyle konuya ilişkin temas halinde olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan sınır asker

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