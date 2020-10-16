HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'

'Yunanistan, sınıra insanları sağır edebilecek cihazlar yerleştirdi'

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 14:13 | Son Güncelleme

Yunanistan’ın, göçmenlerin geçişini engellemek için Türkiye sınırındaki bölgelere güçlü ses dalgaları yayan ve insanları sağır edebilecek iki elektronik cihaz yerleştirdiği belirtildi.

Yunanistan, ülkelerine geçen göçmenleri yönelik sert tutumunu sürdürüyor. Daha önce Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki göçmenlere silah ve gaz bombası ile müdahale eden Yunanistan güvenlik güçleri, Meriç Nehir üzerinde geçen göçmenlerin büyük bölümün dövüp, üzerlerindeki para ve değerli eşyalarını aldıktan sonra zorla Türkiye'ye gönderdi.

Meriç Nehri kıyısına göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli teller çekmeyi sürdüren Yunanistan'ın son olarak Dedeağaç bölgesinde Türkiye'ye sınırına güçlü ses dalgaları yayan ve insanları sağır edebilecek iki elektronik cihaz yerleştirdiği iddia edildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, ses bombası üreten ve insanları sağır edebilecek güce sahip 2 Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemin, Türk-Yunan sınırındaki Yunan polis teşkilatına teslim edildiği belirtildi. Yunanistan sınır bölgesine göçmenlerin geçişini önlemek için koyduğu cihazların, kullanılması halinde insanların yönünü şaşırttığı, sağır edebildiği ve dayanılmaz acılara neden olduğu aktarıldı.

Yunanistan'ın cihazlar dışında sınır bölgesine asker takviyesi yaptığı ve yeni termal kameralar da yerleştirdiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Ermenistan, Nahçıvan'ı vurduErmenistan, Nahçıvan'ı vurdu
Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Bakan Selçuk duyurdu! Türkiye'de bir ilk
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Sibel Kekilli'den sonra o da yaptı! 'Türk erkekleri...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
Nefes kesen operasyon! Ankara'ya silah getiriyorlardı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
Üvey babası hakkındaki korkunç gerçek hayatını altüst etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Kilisede cinsel içerikli film çeken rahip iş üstünde yakalandı
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Kamboçya'da sivrisineğin ısırdığı adamın ayağı bu hale geldi
Diğer Haberler
Ermenistan'dan Ordubad'a roketli saldırı
Ermenistan, Nahçıvan'ı vurdu
Dünyaca ünlü Elhamra Sarayı bahçesinde çırılçıplak koştu
Dünyaca ünlü sarayın bahçesinde çırılçıplak koştu
Dört çocuklu kadın boşandıktan sonra Playboy modeli oldu: Güvenim geldi!
Dört çocuklu kadın boşandıktan sonra hayaline kavuştu
Rus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesaj
Rus Büyükelçiliği’nden Doğu Akdeniz’de haritalı mesaj
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
'1 milyon tondan fazla radyoaktif su denize boşaltılacak'
'En az 1 milyon ton radyoaktif su denize boşaltılacak'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.