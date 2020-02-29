Yunanistan: Sınırı geçmek isteyen 4 bin sığınmacıyı durdurduk

4 bin sığınmacının durdurulduğunu açıklayan Atina, sınır ihlallerine göz yumulmayacağını vurguladı.Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağı yönündeki mesajının ardından Yunanistan sınırında yoğunluk yaşanması üzerine Atina hükümeti önlemleri artırdı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sonrası açıklama yapan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Yunanistan'ın dünden bu yana "organize, kitlesel ve yasadışı sınır ihlali ile karşı karşıya kaldığını" belirtti. Sınırı yasadışı yollara geçmeye çalışan 4 bin kişinin durdurulduğu ifade edilirken, Yunanistan sınırına girmeyi başaran 66 sığınmacının ise gözaltına alındığını açıklandı.

Ankara hükümetinin açıklaması sonrası Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce kişi sınıra yönelirken, sınırı geçmek isteyen sığınmacılar ve Yunan polisi arasında gerginlik yaşandı. Dün sınır geçişlerine kapatılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis sığınmacı gruplarına karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yunanistan sınırlarının Avrupa Birliği (AB) sınırları olduğuna dikkat çeken Atina hükümeti ayrıca Ege denizi üzerinden geçişleri engellemek için de birtakım önlemler alındığını açıkladı. Yunanistan'ın AB sınırlarını koruma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan sözcü deniz kontrollerini yoğunlaştırmak için sahil güvenlik ve donanmaya 50'den fazla gemi takviyesi yapıldığını kaydetti.