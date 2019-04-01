Yunanistan sınırında 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Edirne'ye bağlı Yenikadın Köyü'ndeki 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge içerisinde devriye görevi yapan Yenikadın Piyade Hudut Birliği askerlerince yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan çeşitli mahkemelerde açık dosyaları bulunan eski öğretmen R.N. (35) ile eski zabıt katipleri T.N. (29) ve A.N. (33) oldukları belirlendi. Şühelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

